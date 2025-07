Avatar, svelate le prime anticipazioni e un'immagine della nuova serie Seven Havens

La serie animata Avatar - La leggenda di Aang ha compiuto 20 anni e Nickelodeon, per celebrare l'importante traguardo, ha organizzato un panel al San Diego Comic-Con 2025 durante il quale ha svelato anche la prima immagine di Avatar: Seven Havens.

Il nuovo show in 2D è stato infatti presentato alla presenza di quasi 5000 fan accorsi negli spazi della Ballroom 20.

La prima immagine dello spinoff Avatar: Seven Havens

Durante il panel che si è svolto a San Diego, alla presenza del co-creatore di Avatar - La leggenda di Aang, Bryan Konietzko, e numerosi membri del cast, si è ripercorso il passato della serie cult e parlato del futuro del franchise.

Avatar: Seven Havens racconterà la storia di una giovane Earthbender che copre di essere la prossima Avatar. L'immagine svelata in anteprima ritrae Pavi, la protagonista, e Jae, che le fa da mentore.

Konietzko ha rivelato che saranno i due personaggi principali della storia che potrà contare sulle musiche composte da Jeremy Zuckerman.

Bryan ha sottolineato: "Io e Michael Dante DiMartino abbiamo sfruttato ogni opportunità a nostra disposizione per fare un'altra incursione in una serie animata, e ci piace cambiare lo stile. Ci piace rendere ogni progetto una cosa a parte. E quindi, come potete vedere, sembra ancora Avatar, ma il mondo è davvero diverso".

Ecco l'immagine:

La prima immagine dello spinoff

Un film in arrivo

L'evento di San Diego ha potuto contare sulla moderazione di Janet Varney, la voce di Korra, e sulla presenza di Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Jennie Kwan (Suki), Dante Basco (Zuko), e Dee Bradley Baker (Appa).

Durante il panel, inoltre, si è parlato del film diretto da Lauren Montgomery in arrivo nelle sale americane il 9 ottobre 2026. Konietzko ha sottolineato: "Non possiamo ancora mostrarvi nulla. Ma posso dirvi delle scene che sono state animate che non ha paragoni. Si tratta di un'animazione in 2D con questi ambienti meravigliosi, dotati di profondità e ricchi di dettagli, e vi stupirà".