5 cartoon in stile Avatar da guardare dopo la serie Netflix

Avatar - La Leggenda di Aang ha riscontrato un buon successo di critica e di pubblico, balzando al primo posto nelle classifiche di Netflix come il contenuto più scaricato in più di ottanta paesi. La serie live action, ispirata all'omonimo cartone animato del 2005, ha convinto per la fedeltà alle fonti - al netto di qualche importante cambiamento alla trama, condensata in otto episodi rispetto ai venti della stagione animata corrispondente - e per la qualità degli effetti speciali e delle coreografie, che ci hanno fatto finalmente dimenticare la pessima pellicola cinematografica girata da M. Night Shyamalan.

Un'immagine promozionale della serie 'Avatar: The Last Airbender'

Com'era prevedibile, il successo di questa nuova proposta in carne e ossa di Netflix ha riportato sotto i riflettori l'opera originale, mai dimenticata e presente anch'essa nel catalogo della piattaforma di distribuzione digitale. Moltissimi spettatori si sono così avvicinati a una delle serie animate più amate di tutti i tempi, nota anche come Avatar: The Last Airbender, che trascendeva il suo target adolescenziale di riferimento per rivolgersi a un pubblico molto più vasto. L'attenzione potrebbe ora spostarsi su altre produzioni dello stesso tipo, serie animate tradizionali caratterizzate da uno stile tagliente e da una narrativa più matura di quanto possa sembrare. Insomma, se La leggenda di Aang vi incuriosito, ecco qualche cartone animato che merita la stessa attenzione.

1. La leggenda di Korra

La locandina di La leggenda di Korra

Composta da 52 episodi divisi in quattro stagioni - o "libri" - La leggenda di Korra è un sequel diretto del cartone animato che ha ispirato la prima stagione de La leggenda di Aang. Korra, l'agguerrita protagonista, è il nuovo Avatar settant'anni dopo la fine della serie originale: ritroviamo perciò alcuni personaggi come Katara, Sokka e Zuko, sebbene invecchiati, insieme a tanti personaggi nuovi di zecca che l'aiuteranno o la ostacoleranno mentre cerca di riportare la pace nel mondo dei dominatori. La serie è stata pluripremiata per la qualità delle animazioni, realizzate a mano dagli studi Mir e Pierrot, e per la scorrevolezza della storia, scritta interamente e continuativamente dai creatori di Avatar, DiMartino e Konietzko. La leggenda di Korra è anche una serie leggermente più impegnativa rispetto a La leggenda di Aang: anche a causa della maggiore età anagrafica della protagonista, gli autori hanno incentrato la narrativa su tematiche più mature, ispirate al mondo reale, e hanno coreografato combattimenti ancora più violenti e spettacolari tra i vari dominatori degli elementi. Potete trovare La leggenda di Korra su Netflix.

Avatar - La Leggenda di Aang, la recensione: una trasposizione energica ma sbilanciata

2. Voltron: Legendary Defender

Voltron: Legendary Defender - Il poster della serie

Ispirata all'omonimo anime degli anni '80, noto anche come Beast King GoLion, Voltron: Legendary Defender è una serie animata in otto stagioni, per un totale di 78 episodi, prodotta da DreamWorks e animata dallo studio Mir de La leggenda di Korra. Nonostante sia di origini statunitensi, la serie è considerata alla stregua di un anime giapponese per via delle importanti influenze narrative e stilistiche, ma mantiene comunque una sua precisa identità che la rende una delle più interessanti proposte degli ultimi anni. La storia è incentrata su una squadra di piloti terrestri che si ritrova a pilotare i Leoni che formano Voltron, un gigantesco robot che rappresenta l'unico ostacolo alle brame di potere dell'impero intergalattico di Galra. Voltron è una serie amatissima soprattutto per la qualità della scrittura e per la profondità dei suoi numerosi personaggi, che si muovono in un immaginario curato minuziosamente che ricorda a più riprese Star Wars. Potete trovare Voltron: Legendary Defender su Netflix.

3. La leggenda di Vox Machina

The Legend of Vox Machina: i protagonisti della serie

Disponibile su Prime Video, La leggenda di Vox Machina ha un retroscena unico nel suo genere, infatti è ispirata a Critical Role, una web-series americana in cui alcuni doppiatori professionisti giocano a Dungeons & Dragons: gli stessi hanno poi doppiato anche i personaggi del cartone animato, realizzato da Metapigeon, Titmouse Inc. e Amazon Studios. Questa caratteristica alchimia tra i protagonisti rende Vox Machina un prodotto divertentissimo, perché sembra di guardare veramente degli amici che giocano a D&D: nonostante questo, la serie - composta da due stagioni per un totale di 24 episodi, ma una terza è in lavorazione - riesce a mescolare un umorismo tagliente con delle storyline toccanti e mai banali, prendendo spesso contropiede le aspettative dello spettatore. Ambientata nel mondo fantasy di Exandria, segue le peripezie degli eterogenei avventurieri che appartengono alla gilda Vox Machina da cui prende il nome.

La leggenda di Vox Machina 2, la recensione dei primi episodi: Pronti a tornare in azione!

4. Castlevania

Castlevania: un immagine promozionale

Ispirata all'omonima serie di videogiochi targati Konami, Castlevania è stata scritta e prodotta nientepopodimeno che dal prolifico fumettista Warren Ellis... e proprio per questo motivo la storia prende le distanze da quella raccontata in modo frammentario nei videogiochi di riferimento, approfondendo in maniera straordinaria i personaggi e il mondo gotico in cui si svolge. Ciò la rende anche una visione unica ma controversa, specialmente se si cerca un cartone animato a tinte horror: Castlevania favorisce l'introspezione all'azione, pur non disdegnando una violenza efferata nei rari ma sanguinosi combattimenti. Le prime quattro stagioni - per un totale di 32 episodi - sono incentrate sull'ammazzavampiri Trevor Belmont e sulla guerra alle forze del conte Dracula, che si estende oltre i confini del famoso maniero sovrannaturale.

Castlevania: Nocturne - Richter Belmont e Maria Renard in una scena

Trovate Castlevania su Netflix insieme al sequel Castlevania: Nocturne, che non è stato scritto da Warren Ellis ma da Clive Bradley, che si è ispirato al gioco Rondo of Blood. Nocturne - una stagione da otto episodi, non sappiamo ancora se sarà rinnovata - è ambientata circa tre secoli dopo e ha per protagonista Richter Belmont, impegnato a difendere la Francia da un nuovo, potentissimo vampiro.

5. Invincible

Invincible: un poster della serie

Chiudiamo questa breve rassegna con un'altra serie imperdibile, ispirata all'omonimo fumetto di Robert Kirkman. Pubblicato da Image Comics, Invincible racconta le avventure di Mark Grayson, un giovane supereroe che sta ancora imparando a usare i suoi poteri sotto lo sguardo del padre, il più potente eroe del pianeta noto anche come Omni-Man. Ma non tutto è come sembra. La serie animata, che potete trovare su Prime Video, ripropone grossomodo le storie a fumetti, riadattandole per il piccolo schermo: al momento sono disponibili due stagioni per un totale di sedici episodi e uno speciale che fa d'intermezzo, ma una terza stagione è già in lavorazione. Invincible non ha convinto il pubblico e la critica solo per l'alta qualità delle animazioni tradizionali, ma anche per la narrativa adulta, i personaggi realistici e credibili nonostante il contesto fantastico, e i dialoghi brillanti, oltre alle scene d'azione viscerali e coinvolgenti. Se amate i supereroi e le storie in stile The Boys, Invincible è un'altra serie da mettere assolutamente in lista.