Avatar 4, le riprese dei sequel di James Cameron sono ricominciate? Quando uscirà il prossimo film

Sembra che siamo a un passo dal ritorno nel mondo di Pandora. In un recente post apparso su Instagram, l'attore Joel David Moore ha condiviso nuove foto della produzione neozelandese di Avatar, ricordando il suo lavoro nel franchise.

Moore ha interpretato Norm Spellman sia in Avatar del 2009 che in Avatar: La via dell'acqua del 2022. È lecito pensare che l'aggiornamento sulla produzione riguardi Avatar 4, le cui riprese sono già iniziate e che avrebbero dovuto riprendere all'inizio di quest'anno dopo gli scioperi di Hollywood del 2023.

"Tornare a Wellington NZ è sempre così nostalgico", si legge nel post di Moore. "Vengo qui da 17 anni per lavorare a questo franchise, vedere facce familiari, amici, lavorare sodo, è come una seconda casa a questo punto. La famiglia è cresciuta, ma il flusso di lavoro e la missione sono sempre gli stessi. Sono grato alla mia famiglia di #Avatar e non vedo l'ora di farvi vedere cosa succederà! (L'ultima foto è un flashback di me, Sig Sam M Rod e il nostro fantastico equipaggio kiwi di 17 anni fa)".

Cosa sappiamo sui prossimi sequel del franchise?

Avatar 3 non solo continuerà la narrazione de La via dell'acqua, ma introdurrà un nuovo clan Na'vi di abitanti del vulcano, il "Popolo della cenere". Già le diverse anticipazioni del resto del cast del franchise non fanno che incrementare l'hype per questa prossima avventura.

Avatar 3, James Cameron nega l'esistenza della versione da 9 ore: "Prima mi infilerei una pistola in bocca"

"Era circa il 2015 quando ancora mia moglie era incinta", ha ricordato la star del franchise Sam Worthington. "Era come se questa storia di famiglia seguisse in parallelo quella della mia. Sarebbe stato fantastico, pensavo, se fossimo riusciti a girare tutti i sequel e completare la storia".

Attualmente, Avatar 3 ha una data d'uscita fissata al 19 dicembre 2025; il quarto capitolo, invece, è al momento programmato per il 21 dicembre 2029.