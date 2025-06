Avatar: Fuoco e Cenere, la nuova foto ufficiale svela Quaritch e Spider insieme

Uno dei momenti più sorprendenti di Avatar: La via dell'acqua è stata la scoperta che Miles Quaritch, riportato in vita nel corpo di un Na'vi "ricombinante", fosse in realtà il padre biologico di Spider, il ragazzo umano cresciuto da Jake Sully e Neytiri.

Una rivelazione che ha profondamente sconvolto Spider, costretto a fare i conti con il fatto che suo padre sia il principale nemico di Pandora. Nonostante sia stato allevato dai Sully, Spider ha stretto un legame con Quaritch, arrivando persino a salvargli la vita, seppur controvoglia.

Ma questa fragile connessione non significa che nel prossimo capitolo padre e figlio troveranno facilmente un punto d'incontro. In Avatar: Fuoco e Cenere, in arrivo a dicembre, la tensione tra i due sarà più alta che mai. Stephen Lang ha spiegato a Empire che il loro rapporto si evolve "per necessità", ma rimane instabile. "Il loro non è un legame puro. Quando i nemici sono costretti a collaborare, il tradimento è sempre una possibilità concreta", ha detto l'attore.

La difficile alleanza tra Spider e Quaritch

Lang ha aggiunto che Quaritch prova un'attrazione sincera per Spider, un sentimento che lo destabilizza. "Spider lo confonde. Ma Quaritch desidera chiarezza. C'è qualcosa in Spider che lui ama davvero, anche se è difficile associare una parola come 'amore' a Quaritch. Tra rispetto, ammirazione, animosità e manipolazione, il loro rapporto crescerà in modo complesso e pericoloso", ha raccontato Lang.

Una nuova immagine ufficiale ha rivelato il primo sguardo al loro ricongiungimento, sottolineando la tensione tra i due.

Anche Jack Champion, interprete di Spider, ha parlato della lotta interiore del suo personaggio. "Spider si sente in conflitto. Suo padre è rinato in una nuova forma ed è ancora più malvagio di prima, ma Spider ha comunque sentito di doverlo salvare. Questo senso di colpa lo accompagnerà mentre cerca di capire dove sia il suo vero posto", ha detto l'attore.

In Avatar: Fuoco e Cenere Jake e Neytiri incontreranno anche un nuovo clan di Na'vi, il "Popolo delle Ceneri", guidato da Varang, interpretata da Oona Chaplin. Al momento, pochi dettagli sulla trama sono stati confermati.

Il film è stato girato contemporaneamente a La via dell'acqua e James Cameron ha rivelato che inizialmente i due film dovevano essere un'unica storia, poi ampliata vista la quantità di materiale a disposizione. Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver hanno firmato la sceneggiatura di Avatar: Fuoco e Cenere, la cui uscita è fissata per il 17 dicembre. Nel cast tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Jack Champion, insieme alle new entry Oona Chaplin, Michelle Yeoh e David Thewlis.