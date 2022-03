Avatar 2: l'uscita non verrà posticipata di nuovo, assicura il presidente della 20th Century Fox

La data di uscita di Avatar 2 di James Cameron non verrà posticipata di nuovo secondo quanto dichiarato da Steve Asbell, il presidente della 20th Century Fox. Il sequel dell'epopea di fantascienza da record del 2009 era originariamente previsto per il 2021, ma come tante altre produzioni, la pandemia di COVID-19 ha ritardato significativamente la sua uscita.

Avatar 2: James Cameron sul set subacqueo

Quando il primo Avatar è arrivato nelle sale, l'uso del 3D non ha soltanto conferito alla tecnologia un nuovo grado di intensità immersiva, ma ha anche dato vita ad una sorta di "mania del 3D" e, conseguentemente, tutti gli studi cinematografici statunitensi hanno iniziato ad utilizzare il nuovo formato.

Ora, tredici anni dopo il debutto di Avatar, i fan attendono quella che viene già definita come l'evoluzione definitiva della magia del film di Cameron sotto forma di quattro sequel della pellicola originale. L'attesa per Avatar 2 è stata sicuramente lunga, considerando che il film e i suoi sequel sono stati originariamente annunciati nel 2016.

Avatar 2: James Cameron e l'attrice Edie Falco nel compound militare

Quando un giornalista del The Hollywood Reporter ha chiesto al capo della 20th Century Fox se il film manterrà o meno l'attuale data di uscita, Steve Asbell non ha esitato neanche per un istante, dichiarando: "Sì. La data d'uscita resta il 16 dicembre 2022. Vi assicuro che il film vi lascerà a bocca aperta. Nessuno di voi è pronto per quello che Jim sta realizzando."