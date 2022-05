Avatar the Way of Water: il primo trailer del film di James Cameron

Avatar: The Way of Water finalmente è una realtà: ecco il primo trailer ufficiale di uno dei progetti più attesi di Hollywood, dopo tante (troppe) notizie relative alla produzione dei vari sequel del film di James Cameron.

La battaglia tra i Na'vi di Pandora e gli umani colonizzatori si fa sempre più accesa e spettacolare. Jake Sully e Neytiri continuano a difendere il pianeta, mentre le forze della RDA tentano in tutti i modi distruggere i Na'vi per impadronirsi delle immense risorse naturali di Pandora. Nel cast del film tornano protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana con i rispettivi alter ego blu giganti, mentre si aggiunge alla corte di James Cameron la magnifica Kate Winslet nei panni di un personaggio chiamato Ronal.

Avatar 2, l'esperimento di James Cameron sui sequel: "In streaming film di 6 ore!"

Il trailer di Avatar 2 fornisce un assaggio dei mondi spettacolari creati da James Cameron durante questi anni di intenso lavoro e preannuncia un viaggio straordinario che ci terrà impegnati per ancora molto tempo.

Avatar 2 arriverà nelle sale il prossimo dicembre: non sappiamo molto sulla storia che vedremo nel sequel, ma è noto che i personaggi principali, Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, e Neytiri, interpretata da Zoe Saldaña, ora avranno la loro famiglia e saranno più vicini che mai. Forse gli umani potranno tornare su Pandora per finire ciò che avevano iniziato.