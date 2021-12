Avatar 2, il produttore: “Ecco perché ci è voluto così tanto tempo per realizzarlo”

Jon Landau, produttore di Avatar 2, ha chiarito il motivo principale per cui l'atteso sequel uscirà nel 2022, tredici anni dopo l'originale che nel 2009 è diventato il più grande incasso mondiale di sempre. Intervistato da Total Film, nota rivista inglese, Landau ha spiegato che il tutto è dovuto alla grande ambizione di James Cameron per ben quattro seguiti.

Avatar 2: il cast e la troupe del sequel

Il regista, infatti, ha scritto tutti e quattro i capitoli successivi prima di iniziare a girare, come ha spiegato Jon Landau: "Le sceneggiature sono le planimetrie sulle quali ci basiamo. Perciò abbiamo passato molto tempo a scrivere, con questa grande sfida: ogni singolo copione deve funzionare come entità a sé e avere una conclusione emotivamente forte, ma quando li guardi nel loro insieme la connessione narrativa fra i quattro film crea una saga ancora più epica."

Avatar 2: James Cameron, un ritorno nel segno del rischio

Avatar 2: un concept-art per il sequel firmato da James Cameron

Il produttore ha poi precisato che in Avatar 2, ambientato oltre un decennio dopo l'originale come nella realtà, Jake e Neytiri sono diventati genitori: "Credo che la potenza del film stia in ciò che Jim fa con tutte le sue opere: inserisce temi universali che vanno oltre il singolo genere. E se ci pensate, non c'è tema più universale di quello della famiglia. E al centro di tutti e quattro i film c'è la famiglia Sully. Cosa succede ai genitori quando devono difendere i loro figli?"

James Cameron: da Alita ad Avatar, le sue imprese "titaniche"

Il primo sequel di Avatar uscirà nelle sale americane il 16 dicembre 2022, distribuito dalla Disney tramite il marchio 20th Century Studios dopo l'acquisizione di 20th Century Fox che è stata completata nella primavera del 2019. È stato girato insieme ad Avatar 3, che uscirà nel 2024. Stando a Landau è stato parzialmente filmato anche Avatar 4, previsto per il 2026, mentre il resto delle riprese si svolgerà in contemporanea con quelle di Avatar 5, che dovrebbe uscire nel 2028.