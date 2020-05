Avatar 2: il produttore svela i primi dettagli del plot

Dopo il lungo stop, la lavorazione di Avatar 2 si prepara a ripartire in Nuova Zelanda, nel frattempo il produttore Jon Landau ha svelato i primi dettagli del plot dell'atteso sequel.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film

"Questa è la storia della famiglia di Sully e dei tentativi di restare unita" ha specificato Jon Landau a RNZ. "Jake e Neytiri hanno una famiglia nel film, sono costretti a lasciare la loro casa e ad esplorare nuove aree di Pandora. Dovranno anche trascorrere del tempo in acqua, intorno all'acqua e al suo interno. Perché oggi più che mai le persone hanno bisogno dell'intrattenimento? Credo che sia una fuga dal mondo in cui viviamo e dalle pressioni che riceviamo."

A quanto anticipato, Avatar 2 si concentrerà sulla famiglia formata da Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), i giovani attori Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss affiancheranno i due divi in un viaggio alla scoperta di regioni inesplorate di Pandora che permetteranno al pubblico una nuova incredibile esperienza. In precedenza il regista James Cameron aveva anticipato che gli ecosistemi acquatici di Pandora sarebbero stati al centro del sequel. Come conferma Landau:

Avatar 2: Kate Winslet nella nuova foto del cast impegnato nelle riprese

"Con Avatar, abbiamo l'opportunità di permettere alle persone di rifugiarsi in un mondo incredibile popolato da personaggi incredibili nello stesso modo in cui Peter Jackson è riuscito a creare il mondo de Il signore degli anelli, è il modello a cui anche noi ci ispiriamo."