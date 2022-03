Avatar 2, la prima immagine del film condivisa dalla Fox

La pagina Instagram di 20th Century Studios Italia ha appena diffuso la prima immagine di Avatar 2, il sequel del film del 2009, nel cui cast figurano Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver che ritorna interpretando un ruolo diverso.

La meravigliosa immagine che potete vedere sopra regala ai fan la possibilità di farsi un'idea su come sarà l'estetica della nuova pellicola diretta da James Cameron. Nella didascalia della foto si legge: "Preparatevi ad immergervi nel blu di Pandora! #Avatar sta tornando".

Come rivelato nei giorni scorsi, Zoe Saldana ha avuto l'occasione di vedere i primi 20 minuti del secondo capitolo assieme agli altri membri del cast e a questo proposito ha dichiarato: "È assolutamente un vero salto dal primo Avatar. Dovete prepararvi, sarà una vera avventura che non dimenticherete. Potrei soffocare solo parlandone. Ho visto 20 minuti poco prima della fine dell'anno, l'anno scorso. E sono rimasta senza parole. Mi sono commossa fino alle lacrime".

L'uscita nelle sale di Avatar 2 è prevista per il 16 dicembre 2022 e, per quanto concerne il titolo ufficiale, dopo che diverse testate giornalistiche hanno condiviso delle voci su potenziali titoli per i sequel di Avatar, Cameron ha dichiarato che tutti i titoli citati erano "tra quelli che erano stati presi in considerazione, ma non era stata ancora presa una decisione definitiva."