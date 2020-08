Avatar 2: le nuove foto dal set mostrano le imponenti scenografie

Due nuove foto scattate sul set di Avatar 2 mostrano le imponenti scenografie create per il secondo capitolo della saga di James Cameron.

Le riprese di Avatar 2 sono attualmente in corso e due nuove foto mostrano i set creati per i sequel della saga diretta da James Cameron.

Le immagini condivise online nelle ultime ore mostrano la scenografia creata per l'High Camp Bio Lab e il regista mentre sta preparandosi a uno dei ciak previsti.

Il primo dei sequel della saga di Avatar, a causa dei ritardi causati dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive arriverà ora nelle sale americane il 16 dicembre 2022 e i successivi capitoli diretti da James Cameron debutteranno nei cinema il 20 dicembre 2024, il 18 dicembre 2026 e il 22 dicembre 2028.

Nel cast di Avatar 2 e 3 ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.