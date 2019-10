Avatar 2: James Cameron sul set tra acqua e fiamme nella foto ufficiale

Avatar 2 è in ritardo ma James Cameron sta lavorando senza sosta sul set, come testimonia una foto diffusa dagli account social ufficiali di Avatar. E ad accompagnarlo c'è sempre l'amata macchina da presa 3D.

L'immagine, che è stata scattata dal produttore e braccio destro del regista, Jon Landau, vede James Cameron e la sua troupe nel bel mezzo di una scena "acquatica", come si può notare dal fatto che sono immersi fino alle ginocchia, ma accanto a loro qualcosa deve essere esploso, per via delle fiamme che fanno da sfondo. Ovunque sono cavi e attrezzature, e al centro c'è proprio lui, James Cameron, macchina da presa in spalla.

Non sappiamo quale sia la particolare scena oggetto della giornata di riprese, nè quando ci sarà concesso di nuovo poter "sbirciare" sul set di Avatar 2, che il pubblico si aspetta ancora più spettacolare e tecnicamente rivoluzionario del primo. Anche perchè, dopo il passaggio di Avengers: Endgame nella storia del botteghino, James Cameron deve affidare al primo dei sequel in cantiere la riconquista di quel primato che sembrava indiscutibile. Con i suoi 2.789.679.794 dollari, Avatar nel 2009 aveva guadagnato il diritto alla memoria come film con il più alto incasso nella storia del cinema. Almeno prima che Avengers: Endgame riuscisse a guadagnare un po' di più - l'incasso totale è di 2.796.274.401 dollari -, quel tanto che è bastato al film Marvel per strappare il primato ad Avatar.

James Cameron però, nonostante le dichiarazioni di sportività, ha tutta l'intenzione di riconquistare la medaglia d'oro, e, d'altronde, ha anche tutto il tempo per fare un buon lavoro: nonostante l'uscita annunciata nel 2020, l'acquisizione di Fox da parte della Disney ha ritardato l'arrivo al cinema di Avatar 2 fino al 17 dicembre 2021. E questo naturalmente porterà un netto ritardo anche nella distribuzione degli altri sequel che sono già in cantiere. Il progetto ideato da Cameron è composto infatti da altri 3 capitoli, ora in arrivo rispettivamente il 22 dicembre 2023, il 19 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2027. Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 avrebbero dovuto, invece, essere distribuiti nei cinema americani il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025. La distribuzione prevede infatti un intervallo di tempo che permetta allo studio di proporre nei periodi di Natale i nuovi capitoli della saga di Star Wars.