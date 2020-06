Avatar 2: la prima foto dal set dopo la ripresa del lavoro sul set

Le riprese di Avatar 2 sono ricominciate in Nuova Zelanda e online è apparsa la prima foto del regista James Cameron impegnato dietro la macchina da presa.

Il produttore Jon Landau ha infatti scritto via Instagram: "Ho usato il mio iPhone per scattare una foto del nostro primo ciak dopo che è ricominciata la produzione dei sequel di Avatar".

Il lavoro su Avatar 2 era stato interrotto per alcuni mesi e la produzione ha atteso il via libera delle autorità della Nuova Zelanda, una delle nazioni comunque meno colpite dall'emergenza che ha colpito tutto il mondo, per poter riprendere il lavoro previsto.

Nel cast di Avatar 2 e 3 ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.