Avatar 2: ecco come Sigourney Weaver ha chiesto che il suo personaggio sia ridisegnato

Sigourney Weaver, che interpreterà un personaggio adolescente di Na'Vi in Avatar 2, ha suggerito alcune modifiche per il design al regista James Cameron.

Avatar: La via dell'acqua arriverà sul grande schermo il 16 dicembre e sarà il primo dei quattro sequel di Avatar previsti, e in una recente intervista Sigourney Weaver ha raccontato il modo e il motivo per cui ha chiesto al regista James Cameron di apportare alcune modifiche al suo personaggio.

I fan ricorderanno che Sigourney Weaver è apparsa nel primo Avatar nel ruolo della dottoressa Grace Augustine. Nel sequel, tuttavia, la Weaver interpreterà Kiri, la figlia di Jake e Neytiri.

L'attrice, come rivelato ai microfoni del podcast "Little Gold Men" di Vanity Fair, e come riportato anche da ScreenRant, ha dunque recentemente spiegato i cambiamenti cercati per il suo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, poiché il suo desiderio era quello di portare le insicurezze e le imperfezioni dell'adolescenza umana in Kiri.

Avatar: La via dell'acqua, una delle prime immagini del film

"Ho avuto una conversazione molto precoce con Jim su questo. Lui era già molto impegnato nello sviluppo di questo tipo di personaggio, ma chi era lei, di cosa parlava, era qualcosa di cui abbiamo parlato all'inizio" ha raccontato la Weaver. "Alla fine ho adorato le scelte che ha fatto per lei, che faceva parte della famiglia".

Avatar 2: Sigourney Weaver in una nuova foto dal set

"Ma abbiamo anche lavorato insieme, perché quando ho visto per la prima volta le foto del mio personaggio, era così perfetto, ogni capello al suo posto. Così gli ho detto: 'Jim, quando sei una ragazza di 13, 14 anni, non è così che ti senti.' Ero così alta quando avevo 11 anni, ero come un grosso ragno che si muoveva, facendo cadere le cose. E ho sentito che potesse essere un momento più difficile per Kiri, soprattutto perché la sua famiglia è stata sradicata all'inizio" ha poi continuato.

"Ho incontrato i designer e i disegnatori e c'è stato un po' di imbarazzo" ha proseguito ancora l'attrice. "È così che ho finito per chiamarla 'Kiri imbarazzante', in opposizione a 'Kiri perfetta'. Nel bene e nel male, la mia goffa adolescente impacciata è stata in grado di fluire direttamente in Kiri, e ho dovuto lavorare in un modo completamente diverso, è stato un po' come lasciarla fluire dentro di me. Non so se ognuno di noi si è mai realmente allontanato dal suo periodo adolescenziale. Non sono sicura di quanto ne sono lontana io, dal mio periodo adolescenziale. Ma Jim mi ha detto: 'Puoi farcela. Sei così immatura. Si tratta comunque di quanti anni hai, alla fine".