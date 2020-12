Avatar 2: James Cameron svela i concept art di nuovi paesaggi acquatici (FOTO)

I nuovi concept art di Avatar 2, condivisi dal regista e creatore James Cameron, forniscono uno sguardo dietro le quinte dei paesaggi acquatici del pianeta Pandora, che vedremo nel sequel attualmente previsto in uscita nel 2022.

Il primo film, fortemente voluto da James Cameron, è stato un vero successo e Avatar 2, dopo molte difficoltà, è finalmente in fase di post-produzione. Il regista ha condiviso con il suo team i nuovi concept art, come ha rivelato su Instagram il produttore Jon Landau pubblicando una foto in cui vediamo James Cameron che illustra a tutti le immagini.

Nonostante i concept art non vengano inquadrati in primo piano, possiamo notare alcune immagini relative al mondo sottomarino di Pandora, che probabilmente sarà molto presente in Avatar 2. Inoltre, Jon Landau specifica che la foto è stata realizzata durante le prove per i sequel di Avatar, quindi probabilmente che molti disegni mostrati nell'immagine possano essere parte degli altri sequel già programmati.

Infatti, sono previsti altri tre sequel previsti fino al 2028. Il regista James Cameron tornerà ovviamente per tutti, così come i membri del cast Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. In questo primo sequel vedremo anche nel cast Kate Winslet, Edie Falco e Michelle Yeoh.