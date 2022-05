Austin Powers 4: Mike Myers ha appena rivelato che il film è finalmente in lavorazione?

Mike Myers ha forse appena rivelato che Austin Powers 4 potrebbe finalmente essere in lavorazione durante l'intervista che recentemente rilasciato per SiriusXM?

Mike Myers, durante il tour promozionale di The Pentaverate, la sua nuovissima serie che debutta oggi su Netflix, ha rivelato che Austin Powers 4 potrebbe essere in pre-produzione: le voci relative all'eventuale realizzazione di un nuovo capitolo della saga circolano online dal 2005, ovvero tre anni dopo l'uscita del terzo capitolo del franchise: Austin Powers in Goldmember.

Myers, il creatore e co-sceneggiatore della serie di pellicole, era di umore giocoso durante una recente apparizione al The Jess Cagle Show di SiriusXM e ha aggirato le domande relative ad Austin Powers per poi suggerire che forse qualcosa si sta finalmente muovendo dietro le quinte.

"Non posso né confermare né negare l'esistenza o la non esistenza di un progetto del genere, nel caso che esista oppure no", ha dichiarato scherzosamente la star, prima di fornire al giornalista un commento ancora più confuso di quello precedente: "Diciamo che queste è una conferma di conferma non confermata".

Sebbene possa sembrare estremamente vago ed ironico, questo è il commento più importante che abbiamo sentito uscire dalla bocca di Mike Myers negli ultimi anni a proposito di Austin Powers 4. I primi tre lungometraggi del franchise hanno guadagnato rispettivamente 53 milioni, 206 milioni e 213 milioni di dollari.