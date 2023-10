Austin Butler: 'Tom Hardy scherza fino al ciak, poi diventa l'attore più intenso che abbia mai visto'

Austin Butler pensava che Tom Hardy sarebbe stato sempre serio durante le riprese del loro film drammatico The Bikeriders. Hardy invece ha sorpreso l'attore di Elvis, rivelando la sua ilarità e la sua impressionante capacità di "entrare" e "uscire" da un personaggio*. A rivelarlo è Butler stesso durante un'intervista a Interview con l'attore Josh Brolin.

Mentre parlava dell'esperienza di girare The Bikeriders, Butler ha rivelato: "Una delle cose che mi hanno sorpreso di più è Tom Hardy. Me lo immaginavo come un orso grizzly, sempre serio. Invece è una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto. Scherzava fino a quando non si iniziava a girare e poi diventava l'uomo più intenso che avessi mai visto".

"Ho imparato molto da Tom. Mi ricorda te, nel senso che un momento prima sei in un ambiente rilassato in cui riesci ad essere sereno e ricettivo e quando arriva il momento di girare riesci a entrare subito nel personaggio che la scena richiede. È stato fantastico girare con lui" ha concluso l'attore del prossimo film Dune: Parte Due.

Locandina di The Bikeriders

The Bikeriders

Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer sono i protagonisti del prossimo film drammatico diretto da Jeff Nichols, The Bikeriders. Il film, ispirato all'omonimo libro di Danny Lyon, segue l'ascesa e la caduta di un immaginario club di motociclisti degli anni '60 nel Midwest. Hardy interpreta una pericolosa figura di mentore per Butler. Disney e Fox avrebbero dovuto proiettare The Bikeriders nelle sale l'1 dicembre, ma per il momento è stato tolto dal calendario a causa dello sciopero della SAG-AFTRA.