The Bikeriders, nel nuovo trailer Austin Butler e Tom Hardy sono coinvolti in una guerra tra motociclisti

Ecco il trailer ufficiale di The Bikeriders, l'ultimo film di Jeff Nichols in cui i protagonisti Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy sono coinvolti in una guerra tra bande di motociclisti.

La 20th Century Studios ha lanciato il trailer di The Bikeriders, di Jeff Nichols, un film drammatico sulle bande di motociclisti con protagonisti Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. Il film ha aperto il Telluride Film Festival il 31 agosto con il plauso della critica.

Il trailer

Il trailer rivela che la banda composta da Benny (Austin Butler) e Johnny (Tom Hardy) finisce per essere coinvolta in attività criminali e mostra la violenza che ne consegue. La clip mostra anche Mike Faist (West Side Story) che interpreta una versione fittizia di Danny Lyon, il fotografo che ha immortalato i motociclisti degli anni '60 che con il suo libro ha ispirato i personaggi del film. In un'allusione metaforica al lavoro di Lyon sulla vita dei motociclisti, Faist viene mostrato mentre intervista Kathy, la moglie di Benny, sulla sua relazione con la banda.

Ecco in seguito il trailer:

The Bikeriders

Basato sul libro di fotografie in bianco e nero di Danny Lyon del 1968, The Bikeriders segue le vicende di una banda di motociclisti del Midwest nella Chicago del 1965, i Vandals. Austin Butler interpreta Benny, un giovane tranquillo e affascinante che, come il membro più anziano della banda e fondatore Johnny (Tom Hardy), è incondizionatamente devoto al club. Jodie Comer (Killing Eve) interpreta Kathy, la moglie di Benny che si è innamorata di lui in giovane età e che affronta le conseguenze del coinvolgimento del marito nel gruppo. Nel cast anche Michael Shannon, Boyd Holbrook, Damon Herriman, Beau Knapp, Emory Cohen e Norman Reedus confermato già dall'anno scorso. Il film è prodotto da Regency Enterprises, New Regency Productions, Tri-State Pictures e 20th Century Studios e l'uscita nelle sale è prevista per l'1 dicembre.