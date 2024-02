Austin Butler sarà protagonista dei prossimi film di Darren Aronofsky e Ari Aster?

Austin Butler, secondo alcune indiscrezioni, sembra sarà particolarmente impegnato nei prossimi mesi: l'attore sembra sia stato scelto da Darren Aronofsky e Ari Aster come protagonista dei loro film.

A svelarlo è stato il reporter Jeff Sneider sul suo blog e, per ora, non c'è alcuna conferma ufficiale da parte dei produttori.

Nuovi progetti

Austin Butler in un'immagine

Darren Aronofsky avrebbe scelto Austin Butler come star del suo prossimo thriller, progetto che potrebbe essere acquistato da Sony.

Il giovane attore, inoltre, avrebbe un piccolo ruolo in Eddington, il nuovo lungometraggio diretto da Ari Aster. A24, tuttavia, starebbe valutando attentamente l'investimento sul lungometraggio dopo i risultati non del tutto soddisfacenti ottenuti da Beau ha paura, e questo potrebbe avere delle ripercussioni sul casting.

Austin continua comunque il suo periodo positivo dopo Elvis: attualmente l'attore è nel cast della serie Masters of the Air, prodotta per Apple TV+, e tra qualche giorno sarà protagonista nelle sale con Dune: Parte Due, in cui ha la parte del malvagio Feyd-Rautha Harkonnen.

Dune - Parte Due, Austin Butler: "Ho trovato liberatorio recitare calvo e senza sopracciglia"

Il nuovo film di Denis Villeneuve

Il film esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.