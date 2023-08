Austin Butler svela il consiglio di Tom Hanks dopo le riprese di Elvis: 'Evita le conseguenze emotive'

Austin Butler ha svelato il consiglio ricevuto da Tom Hanks al termine delle riprese del film Elvis, che ha permesso al giovane attore di ottenere anche una prestigiosa nomination agli Oscar.

Durante un'intervista rilasciata al quotidiano Times, l'interprete dell'icona della musica ha parlato del percorso professionale e personale compiuto negli ultimi anni, condividendo anche qualche aneddoto inedito.

Il consiglio della star

Parlando della sua esperienza accanto a Tom Hanks, Austin Butler ha parlato di una cena trascorsa insieme al premio Oscar, serata che gli ha permesso di ottenere un prezioso consiglio.

L'attore ha raccontato: "Mi ha detto: 'Ti sei immerso così profondamente in Elvis che, per la tua salute mentale, sarebbe saggio dedicarti immediatamente a un altro progetto. Se semplicemente salti dal treno in corsa potresti avere delle conseguenze emotive...'. Tom ha poi aggiunto: 'E, sai, ho questo progetto che sto producendo'".

Dune 2: Austin Butler si scusava dietro le quinte con gli attori con cui doveva fare la parte del cattivo

I nuovi progetti dell'attore

Austin ha così collaborato con Hanks in occasione di Masters of the Air, in cui interpreta il maggiore Gale Cleven. La serie è il terzo progetto ambientato durante la seconda guerra mondiale prodotto da Steven Spielberg e Tom Hanks dopo Band of Brothers e The Pacific.

Butler ha inoltre recitato in Dune: Parte Due, diretto da Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale di tutto il mondo in autunno.