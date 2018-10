Auguri per la tua morte 2: ecco il poster del sequel horror!

Dopo il successo di Auguri per la tua morte, Blumhouse e Universal Pictures hanno annunciato qualche settimana fa il sequel dell'horror, intitolato ufficialmente Happy Death Day 2U. Oggi è stato svelato il poster promozionale della pellicola:

HAPPY DEATH DAY 2U is in theaters February 14, 2019#HDD2U #MindonMovies pic.twitter.com/zgH4EWIw2t — Mind on Movies (@MindonMovie) 19 ottobre 2018

Il film approderà nelle sale americane a San Valentino 2019, mentre il primo Auguri per la tua morte ha incassato quasi 125 milioni di dollari in tutto il mondo, dopo esserne costati meno di 5. Il regista Christopher Landon è stato confermato per il sequel, come anche Jessica Rothe e Israel Broussard nel cast. Si aggiungono a loro Suraj Sharma che interpreterà Samar Ghosh, nerd appassionato di scienza che nel tempo libero si diletta a interpretare codici, e Sarah Yarkin nel ruolo di Dre Morgan, maschiaccio esperto di scienza compagna di crimini di Samar.

Al momento i dettagli del plot sono top secret, ma una sinossi ufficiosa circolata in rete afferma "il personaggio di Jessica Rothe scoprirà che morire continuamente è molto più semplice da gestire dei pericoli che la attendono".

Auguri per la tua morte raccontava la storia della studentessa del college Tree Gelbman la quale precipita in un terrificante loop temporale risvegliandosi ripetutamente nel giorno del suo omicidio. Jessica Rothe ha anticipato che Happy Death Day 2U ripartirà là dove si era fermato il primo capitolo, in stile Ritorno al futuro.

