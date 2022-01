Auguri per la tua morte 3, il produttore Jason Blum parla del possibile sequel

Auguri per la tua morte 3 sembra verrà realizzato: il produttore Jason Blum ha infatti parlato della possibilità che venga realizzato il terzo capitolo della storia, progetto di cui si parla ormai da tempo.

Il nuovo aggiornamento è emerso grazie a una risposta data a un fan della saga a sfumature horror.

Jason Blum ha parlato del potenziale secondo sequel di Auguri per la tua morte dichiarando: "Qualcosa bolle in pentola. Potrò dire solo questo".

Il franchise aveva come protagonista una ragazza, interpretata da Jessica Rothe, che viene uccisa durante il giorno del suo compleanno ritrovandosi però a rivivere gli eventi del giorno dall'inizio. La giovane prova quindi a risolvere il mistero legato alla sua morte, nella speranza di potersi salvare e fermare il ripetersi senza fine della sua giornata.

Auguri per la tua morte e il primo sequel sono stati diretti dal regista Christopher Landon. Il filmmaker, nel mese di novembre 2020, aveva dichiarato: "Ci sono moltissimi fan e penso che molte persone vogliano vedere la conclusione della trilogia. Penso che spetti realmente alla Universal decidere se lo vogliono realizzare oppure no, solo il tempo potrà dirlo. Siamo pronti a girarlo. Ho un'idea, sono pronto a scrivere la sceneggiatura, Jessica Rothe e l'intero cast è disposto a tornare. Amano tutti l'idea, quindi si vedrà". Landon aveva aggiunto che probabilmente il film potrebbe essere realizzato per Peacock.