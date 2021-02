Audrey: il documentario sulla diva in streaming su Chili

Su Chili da oggi 10 febbraio arriva in digital il documentario Audrey, che racconta un'icona con immagini d'archivio e interviste esclusive su Audrey Hepburn.

Una bellezze irripetibile e un talento unico che continua ad ispirare il mondo del cinema, della moda e dell'arte. Su Chili, da oggi 10 febbraio e grazie a Universal, è disponibile in streaming digital Audrey, un documentario imperdibile che traccia il profilo umano e divino di Audrey Hepburn, la leggendaria star della Golden Age di Hollywood.

Il docufilm, diretto da Helena Coan, ripercorre la storia dell'attrice partendo dagli inizi, quando era una bambina abbandonata da suo padre e cresciuta sotto l'occupazione nazista in Olanda. La Hepburn, racconta il documentario, ha affrontato a lungo i traumi del passato, diventando poi una stella del cinema capace di vincere l'Oscar a soli 24 anni e, poi, di diventare ambasciatrice dell'UNICEF, spinta dalla voglia di portare sollievo a milioni di persone in difficoltà. Audrey si avvale così di rare immagini d'archivio, di riprese esclusive e di interviste uniche, dando ancora più profondità ad un'icona immortale.

Audrey: una scena tratta dal film Colazione da Tiffany

E su CHILI, oltre ad Audrey, sono disponibili in streaming alcuni dei titoli più importanti con protagonista Audrey Hepburn: si va dai classici intramontabili come Colazione da Tiffany di Blake Edwards e Vacanze romane di William Wyler, a Sciarada, dove recita al fianco di Cary Grant a Sabrina di Billy Wilder, fino ad altre due esclusive digital: Gli Occhi della Notte di Terence Young e un'altra commedia di William Wyler, Come Rubare un Milione di Dollari e Vivere Felici.