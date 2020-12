Aubrey Plaza affiancherà Jason Statham nel nuovo thriller di Guy Ritchie

Aubrey Plaza celebra l'ingresso nel cast a fianco di Jason Statham del nuovo thriller di Guy Ritchie, una spy story internazionale intitolata provvisoriamente Five Eyes.

Nel film, Jason Statham, storico collaboratore di Guy Ritchie, interpreterà Orson Fortune, agente dell'MI6 reclutato dall'intelligence globale Five Eyes per intercettare e bloccare la vendita di una nuova arma mortale che minaccia di sconvolgere l'ordine mondiale. In coppia con un'esperta della CIA high-tech, Sarah Fidel (Aubrey Plaza), Orson si imbarcherà in una missione in giro per il mondo dove dovrà usare tutto il suo carisma per entrare nelle grazie del trafficante d'armi miliardario Greg Simmonds.

Five Eyes, prodotto e finanziato da Miramax, sarà diretto da Guy Ritchie. La sceneggiatura è firmata da Ivan Atkinson e Marn Davies, con una revisione dello stesso regista. in precedenza, Ritchie e Statham hanno lavorato insieme in Lock & Stock - pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo, Revolver e nell'atteso Wrath of Man.