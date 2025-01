Aubrey Plaza, le prime parole dopo la morte del marito: "Una tragedia inimmaginabile"

La star di The White Lotus ha parlato per la prima volta del dramma familiare che ha vissuto negli ultimi giorni.

Aubrey Plaza ha deciso di rilasciare una dichiarazione dopo la tragica scomparsa del marito, Jeff Baena, trovato senza vita in una residenza di Los Angeles lo scorso 3 gennaio.

Secondo quanto riportato dall'Ufficio del Coroner di Los Angeles, Jeff Baena, 47 anni, si sarebbe tolto la vita. Dopo qualche giorno di silenzio, Plaza ha deciso di commentare pubblicamente la tragedia che l'ha colpita.

Le parole di Aubrey Plaza sul suicidio del marito

"Questa è una tragedia inimmaginabile" ha dichiarato Plaza insieme alle famiglie Baena e Stern "Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno offerto il loro supporto. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento".

In passato, Aubrey Plaza aveva spiegato che lavorare nella stessa industria aveva permesso a lei e al marito di comprendersi profondamente:"Sei in grado di supportarti a vicenda e comprendere il percorso che entrambi stiamo intraprendendo. Lavorare con il proprio partner può sempre essere una sfida, penso sia tutta una questione di equilibrio".

Le collaborazioni tra Aubrey Plaza e Jeff Baena

I due coniugi avevano lavorato insieme a diversi progetti. Baena scrisse la sceneggiatura di I Heart Huckabees - le strane coincidenze della vita e aveva diretto progetti come The Little Hours e Life After Beth - L'amore ad ogni costo, entrambi interpretati da Plaza.

La coppia lavorò insieme anche in Spin Me Round e nella serie tv Cinema Toast, che segnò il debutto alla regia di Aubrey Plaza. Iniziarono a frequentarsi nel 2011 e convolarono a nozze nel maggio 2021.