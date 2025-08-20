Aubrey Plaza è il lutto dopo la morte del marito: "È come in Misteri dal profondo, un burrone pieno di mostri"

L'attrice, parlando con l'amica Amy Poehler, ha parlato di come sta affrontando il lutto causato dal suicidio di Jeff Baena, con cui era sposata dal 2021.

Aubrey Plaza ha parlato apertamente della morte del marito Jeff Baena durante un episodio del podcast Good Hang condotto da Amy Poehler.

Il regista, con cui era sposata dal 2021 dopo una relazione durata 10 anni, si è tolto la vita a gennaio a soli 47 anni.

Come Aubrey Plaza affronta il lutto

Poehler ha spiegato, all'inizio della puntata del podcast, che l'amica e collega ha avuto un 'anno terribile e tragico' e sta affrontando il lutto dopo la morte del marito. Amy ha aggiunto: "Hai cercato tutti i possibili modi per affrontare le emozioni e trovare sostegno. Da parte di tutte le persone che sentono di conoscerti, e di quelle che ti conoscono davvero, come ti senti oggi?".

Aubrey Plaza ha risposto: "In generale, sono qui e sto andando avanti. Mi sento grata di potermi muovere attraverso il mondo. Penso di essere okay. Ovviamente è come una lotta quotidiana".

I crimini di Emily: Aubrey Plaza in una scena

Le due star di Parks and Recreation hanno successivamente parlato di cosa le fa ridere in questo periodo e Aubrey ha dichiarato: "Direi che ci sono certe persone che riescono a farlo. Non rido molto quando guardo le cose. Quella è la cosa migliore che mi fa ridere, tutti i miei amici divertenti".

Il paragone con Misteri dal profondo

L'attrice ha poi paragonato la sua situazione al film Misteri dal profondo (di cui potete leggere la nostra recensione), con star Miles Teller e Anya Taylor-Joy: "Si tratta di un film di alieni in cui c'è un dirupo da una parte e uno da un'altra, e in mezzo una gola che è piena di gente mostruosa che cerca di raggiungerli".

Aubrey ha aggiunto: "Giuro che quando l'ho guardato ho pensato 'Sembra la mia sofferenza' o cosa potrebbe essere il lutto".

Plaza ha spiegato: "C'è continuamente questo gigantesco oceano di orrore che è proprio lì e posso vederlo. Alle volte voglio semplicemente immergermici e starci dentro, e alle volte lo osservo. Alle volte cerco di fuggire. Ed è sempre lì, e le persone mostruose cercano di raggiungermi, come accade a Miles Teller e Anya Taylor-Joy".