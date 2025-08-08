Aubrey Plaza torna per la prima volta sul set dopo la morte del marito: sarà la famigerata ‘Hollywood Madame'

Aubrey Plaza interpreterà Heidi Fleiss, conosciuta anche come Madame Hollywood in un prossimo film biografico. L'attrice sarà la protagonista di The Heidi Fleiss Story e lavorerà come produttrice tramite la sua casa di produzione Evil Hag.

Il film su Madame Hollywood rappresenta il primo grande progetto di Aubrey Plaza dopo la morte del marito Jeff Baena, scomparso a gennaio a soli 47 anni.

La storia di Madame Hollywood

Heidi Fleiss gestiva un giro di prostituzione d'alto livello a Los Angeles, ed è stata arrestata con varie accuse, tra cui lo sfruttamento della prostituzione, per poi essere condannata a scontare una pena in un carcere federale per evasione fiscale.

Aubrey Plaza in una scena di Ned Rifle

Leah Rachel, creatrice di Chambers per Netflix, farà il suo debutto alla regia con il biopic, co-sceneggiato insieme a Rachel Sennott e Travis Jackson. La versione della storia seguirà Fleiss prima del processo mentre si muove a L.A. per cercare di sfruttare i suoi contatti e far cadere le accuse, insieme ad una giovane scrittrice di nome Jaclyn.

Le riprese di The Heidi Fleiss Story dovrebbero iniziare nei prossimi mesi a Los Angeles.

Il ritorno sul set di Aubrey Plaza

Nel 2024, Aubrey Plaza ha partecipato a diversi progetti per lo schermo, con ruoli da protagonista in My Old Ass, Megalopolis, Agatha All Along e altre produzioni. Dopo l'uscita di Honey, Don't! di Ethan Coen, in uscita a fine agosto, sarà produttrice e interprete del film con Susan Sarandon The Accompanist e dell'adattamento tv Olga Dies Dreaming, prestando la voce a personaggi in The Ark and the Aardvark, e Animal Friends.

Aubrey Plaza si era separata da Jeff Baena nel settembre 2024, rendendogli omaggio in primavera durante una puntata del Saturday Night Live e tornando a farsi vedere ad un evento pubblico al Festival di Cannes.