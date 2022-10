Aubrey Plaza ha messo in imbarazzo Robert De Niro sul set di Nonno scatenato: "Oggi non lo rifarei"

Aubrey Plaza ha svelato alcuni retroscena della collaborazione con Robert De Niro sul set della commedia Nonno scatenato, in cui ha messo in imbarazzo il celebre collega, ma oggi si è pentita della sua follia.

Nonno zozzone: Aubrey Plaza in una scena del film

Nel corso di un London Film Festival ScreenTalk, Aubrey Plaza ha confessato le sue follie durante la lavorazione di Nonno scatenato per via della sua scelta di applicare il Metodo.

"Non ho davvero avuto una relazione con lui al di fuori delle riprese perché è lui", ha detto Plaza quando gli è stato chiesto quanto bene lei e De Niro si conoscessero. "Non ho avuto il tempo di conoscerlo, si presenta in una nuvola di fumo e non si può chiacchierare al distributore d'acqua".

L'attrice ha spiegato di essere rimasta nel personaggio della provocatrice Lenore per tutto il tempo delle riprese, ogni contatto con Robert De Niro è avvenuto quando lei era nel personaggio. "Quando si presentava, io ero nel personaggio. Il mio personaggio aveva un obiettivo: fare sesso con lui. Mi stavo comportando in modo totalmente pazzo come personaggio perché stavamo per girare. Non credo che avesse capito che non ero io. Penseresti che lo farebbe perché è un attore ed anche uno straordinario".

Aubrey Plaza ha rivelato che uno dei suoi agenti "aveva sentito che Bob era un po' spaventato" dai suoi comportamenti. Più tardi, dopo la fine delle riprese, De Niro ha ospitato un pranzo per il cast e la troupe e non sapeva chi fosse Aubrey Plaza perché non era più nel personaggio. "Mi sono presentata e lui ha detto, 'Chi sei tesoro?' All'inizio penso di essere stata davvero eccessiva. Ho fatto cose discutibili che oggi non ripeterei".

Tra i nuovi progetti di Aubrey Plaza, attualmente nel cast della seconda stagione della serie The White Lotus, vi è il colossal di Francis Ford Coppola Megalopolis, a breve in lavorazione.