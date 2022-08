Aubrey Plaza sarà Lara Croft al posto di Alicia Vikander dopo la cancellazione di Tomb Raider 2?

Solo poche settimane fa il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander è stato cancellato a seguito di molte speculazioni sul futuro del franchise: i fan vorrebbero vedere Aubrey Plaza nei panni di Lara Croft e, a questo proposito, l'attrice ha recentemente condiviso alcune parole sulla possibilità di interpretare l'iconico ruolo.

Non è ancora chiaro cosa ci aspetta per quanto concerne il futuro della saga visto che un altro studio sta cercando di ottenere i diritti del film, ma alcuni stanno già pensando a delle nuove attrici per il ruolo principale e il nome della Plaza è emerso più volte online.

Intervistata da Newsweek, la star ha parlato di come il famoso regista Edgar Wright non sia riuscito a superare la somiglianza tra Lara Croft e il personaggio dell'attrice in Emily the Criminal: "È stato così divertente quando Edgar me lo ha scritto perché non mi rendevo conto di quanto fossero sorprendentemente simili quelle foto."

Palrando di Tomb Raider 2, Aubrey Plaza ha dichiarato: "Non ho idea di cosa mi riserverà il futuro, ma adoro tutto questo. È stato così divertente quando mi ha mandato un messaggio perché non mi rendevo conto di quanto fossero sorprendentemente simili quelle foto. Amo i film d'azione e non discrimino nessun tipo di pellicola, amo tutti i tipi di film. In ogni caso... è un personaggio così iconico."