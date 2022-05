Attrazione Fatale, Glen Close: “Le serie deve raccontare la storia di Alex, è una persona fragile”

Esattamente 35 anni dopo il debutto di Attrazione Fatale, l'iconico thriller erotico di Adrian Lyne, Glenn Close ha dato alcuni saggi consigli ai realizzatori della nuova serie ispirata alla pellicola: "Dovete mostrare più lati di Alex, è una persona fragile e non soltanto una donna pazza."

Il finale originale di "Attrazione fatale" si concludeva con il suicidio del personaggio interpretato dalla Close e, secondo quanto riferito, il pubblico di prova non gradì l'ultima sequenza. Per questo motivo il regista decise di far morire Alex per mano della coppia sposata (Michael Douglas e Anne Archer).

"Spero che raccontino il suo passato, il suo lato della storia", ha detto la leggendaria attrice a Entertainment Tonight. "Alex è un essere umano che ha bisogno di grande aiuto. È una persona fragile. Per quanto concerne il finale beh... voglio dire, sarei lusingata se usassero quello originale. Ma ovviamente sarò molto curiosa."

Dopo essere stato presentato in anteprima nel settembre del 1987, il film ha ottenuto sei nomination all'Oscar, tra cui Miglior film e Miglior attrice per Glenn Close. La serie Paramount+ avrà come protagonista Lizzy Caplan nei panni di Alex e Joshua Jackson nei panni di Dan Gallagher, il suo amante. I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti poiché la serie è attualmente in produzione.