Attack on Titan: The Final Season, la fine è davvero vicina nel trailer dei nuovi episodi dell'anime

Torna a farsi sentire Attack On Titan, che promuove gli imminenti episodi del suo arco finale con un nuovissimo trailer tutto da vedere e, soprattutto, ascoltare.

Dopo aver scoperto l'ulteriore suddivisione dell'anime di Attack on Titan grazie a un primo trailer che ce ne ha anche rivelato la data di messa in onda, il Final Arc dell'anime tratto dal manga di Hajime Isayama viene anticipato da un nuovo "roboante" video promozionale.

La conclusione della storia di Eren e degli altri protagonisti di un mondo così crudele e inesorabile come quello dipinto da Isayama sta dunque per arrivare, e ancora una volta la sua versione animata sarà firmata da Studio MAPPA, subentrato all'operato di Wit Studio all'inizio della quarta stagione di Attack on Titan.

Attack on Titan, Hajime Isayama ammette: "Ci sono un sacco di cose della storia che cambierei adesso"

Attack on Titan: The Final Season sarà diviso in due cour, con la prima parte che arriverà il 4 marzo in Giappone, e l'ultima nella seconda metà del 2023. Globalmente, la distribuzione in simulcast dovrebbe essere nuovamente affidata a Crunchyroll.