Attacco al potere: stasera su Rai3 il film con Bruce Willis e Denzel Washington

Stasera su Rai3 va in onda Attacco al potere, thriller ad alto tasso action diretto nel 1998 da Edward Zwick, con protagonisti Denzel Washington, Annette Bening, Tony Shalhoub e Bruce Willis.

Attacco al potere comincia quando un autobus esplode a Brooklyn, facendo molte vittime. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell'inizio di una vera e propria campagna di terrore a New York. Anthony Hubbard (Denzel Washington), capo della Task Force Antiterrorismo costituita tra FBI e Polizia di New York, è incaricato di cercare i responsabili.

Non proprio un successo planetario per un film che ha dovuto affrontare non solo alcuni rifiuti eccellenti al momento del casting (il ruolo di Elisa Kraft era stato proposto a Jodie Foster), non solo la rabbia, all'uscita in sala, della comunità musulmana, ma anche l'onta di veder consegnare a Bruce Willis il Razzie Award come peggior attore protagonista della stagione.