Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen, il final trailer dell'action movie con Gerard Butler

Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen è in arrivo nei cinema il 28 agosto, grazie a Lucky Red, e online è stato condiviso il final trailer italiano dell'atteso action movie con protagonista Gerard Butler.

Il film riporta sul grande schermo la storia dell'agente dei servizi segreti Mike Banning, già al centro di due film.

Il video mostra come Mike si ritrovi a difendere il Presidente degli Stati Uniti durante una tranquilla giornata trascorsa al lago, venendo però successivamente accusato di essere l'ideatore dell'attacco potenzialmente mortale. Banning, come sottolinea il final trailer di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen deve quindi compiere una corsa contro il tempo per salvare ancora una volta la vita del leader della sua nazione e, in questo caso, individuare il colpevole e assicurarlo alla giustizia prima che la sua vita venga completamente distrutta e la sua famiglia paghi delle terribili conseguenze.

Il protagonista, per la terza volta, è l'attore Gerard Butler e accanto a lui recitano Morgan Freeman nella parte del presidente Allan Trumbull, Piper Perabo che sarà la moglie dell'agente, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Tim Blake Nelson e Michael Landes.

La regia del film è stata firmata da Ric Roman Waugh, già autore di Snitch - L'infiltrato e Lo specialista.

La sceneggiatura è stata firmata da Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, ed è stata poi modificata da Robert Kamen e Matt Cook.

La sinossi anticipa:

Il terzo film dell'adrenalinico franchise prende una svolta inaspettata: sarà Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato di essere un nemico dello Stato e l'autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, interpretato dal Premio Oscar Morgan Freeman. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco il padre, interpretato da Nick Nolte, new entry nel cast.