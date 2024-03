Atlas: Jennifer Lopez bloccata su un altro pianeta nel trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer di Atlas, pellicola fantascientifica che vede protagonista Jennifer Lopez nei panni di un personaggio che rimane bloccato su un altro pianeta.

La Lopez interpreta Atlas Shepherd, una geniale analista di dati con tendenze misantropiche e una sfiducia ancora maggiore nei confronti dell'Intelligenza Artificiale, che si trova bloccata in una situazione in cui l'unico modo per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale canaglia è affidarsi a un'altra per aiutarla a sconfiggerla.

Il trailer del film mette subito in scena la sua terribile situazione, mostrando Atlas ferita e intrappolata su un pianeta innevato a bordo di un mech con luci di avvertimento lampeggianti. Mentre attiva le comunicazioni, viene mostrato l'ampio mondo di Atlas, da desolate lande aliene a vivaci città futuristiche con guerre tutt'intorno. Nonostante le sue disperate suppliche affinché qualcuno dal controllo della missione risponda, il filmato lascia il pubblico a chiedersi come possa sfuggire al suo gelido ambiente.

Il film è diretto da Brad Peyton, noto per aver portato sul grande schermo film come Rampage - Furia animale e San Andreas. Il filmato offre anche un breve sguardo al cattivo interpretato da Simu Liu mentre cammina tra i rottami infuocati di un campo di battaglia. Liu e Lopez guidano un cast stellare che comprende anche il recente candidato all'Oscar per American Fiction Sterling K. Brown insieme a Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong.

Ben Affleck non voleva una "relazione sui social media" con Jennifer Lopez, ma è dovuto scendere a compromessi

Per la Lopez si tratta di un ritorno su Netflix dopo il successo di The Mother di un anno fa. Poche settimane fa, invece, è approdata su Prime Video con due documentari, uno sul suo nuovo album, This Is Me...Now: A Love Story, e un secondo sulla sua relazione con Ben Affleck, La più grande storia d'amore mai raccontata.