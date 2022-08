Atlas: Simu Liu sarà il villain nel thriller fantascientifico Netflix con Jennifer Lopez

Dopo essersi affermato come primo supereroe asiatico nonché delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe, Simu Liu si misura con il primo ruolo da villain. Secondo Deadline, l'attore interpreterà l'antagonista in Atlas, film Netflix con Jennifer Lopez. Anche Sterling K. Brown e Abraham Popoola sono statii ingaggiati per il film diretto da Brad Peyton. Aron Eli Coleite sta scrivendo la bozza più recente della sceneggiatura basata sulla sceneggiatura originale di Leo Sardarian.

Una foto di Simu Liu

Jennifer Lopez interpreterà Atlas, una donna che combatte per l'umanità in un futuro in cui una donna che lotta per l'umanità in un futuro in cui un'Intelligenza artificiale-soldato ha deciso che l'unico modo per porre fine alla guerra è sterminare gli esseri umani. Per sconfiggere questo nemico inaspettato, Atlas dovrà collaborare con ciò che teme più di ogni altra cosa, un'altra Intelligenza Artificiale.

Dopo il successo di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, prossimamente rivedremo Simu Liu nei panni di una delle tante incarnazioni di Ken nell'atteso Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling. L'attore farà, inoltre, parte del cast del film romantico One True Loves e del dramma Arthur the King, con Mark Wahlberg.

