Atlanta 3: il teaser della serie di culto di Donald Glover

Donald Glover ha svelato il teaser trailer della terza e ultima stagione di Atlanta, serie di culto in onda, negli USA, su FX. La serie manca sul piccolo schermo dal maggio 2018, visti i ritardi nelle riprese dovuti all'emergenza sanitaria, ma ormai il ritorno è vicino.

Il teaser trailer è stato condiviso tramite un collegamento a un sito Web chiamato Gilga che, sebbene avvolto nel mistero, contiene un orologio, mostra la posizione e include il video.

Accompagnato dal brano di Sun Ra, It's After the End of the World, il trailer mostra vari luoghi deserti, ma si conclude con un primo piano di Paper Boi (interpretato da Brian Tyree Henry).

Solo, Atlanta 2 e This is America: perché Donald Glover è il personaggio del momento

La terza stagione di Atlanta era stata ordinata a giugno 2018, diverse settimane dopo la fine della seconda stagione della comedy. La lunga pausa tra la stagione 2 e la stagione 3 è stata attribuita al fitto programma di Donald Glover, che nel 2020 ha pubblicato il suo quarto album in studio nel 2020, ha scritto e prodotto il film musicale Guava Island e ha doppiato Simba nel remake Disney del 2019, Il re leone.

Atlanta ha riscosso un costante successo di critica sin dalla sua prima stagione, presentata in anteprima nel 2016.