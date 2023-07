Asteroid City, in streaming la scena promozionale con Bill Murray (assente dal film)

Bill Murray non ha potuto partecipare al nuovo film di Wes Anderson a causa del COVID, così lui e il regista hanno confezionato una scena a fine riprese non inclusa nel montaggio finale.

Focus Features ha diffuso in streaming una scena particolare non presente nel montaggio finale di Asteroid City di Wes Anderson e che vede protagonista Bill Murray. L'attore non compare nel film poiché è stato sostituito in corso di riprese da Steve Carell.

Nel frattempo, su queste pagine potete già leggere la recensione di Asteroid City.

Alcuni pensavano che l'esclusione di Murray dal film fosse dovuta alle accuse di molestie rivolte all'attore in quel periodo e che avevano causato la cancellazione del film di Aziz Ansari. Tuttavia, Wes Anderson ha spiegato che Murray non ha potuto girare le sue scene a causa del COVID.

Murray avrebbe dovuto interpretare il direttore del motel di Asteroid City, ma ha dovuto rinunciare. "Di solito non penso che sia una bella idea dire a tutti chi fosse la persona che non è finita nel film", ha dichiarato Anderson al New Yorker. "Ma Bill si è ammalato di COVID in Irlanda, e questo quattro giorni prima che dovesse iniziare il lavoro".

Quindi, a produzione già avviata, Anderson ha chiamato Steve Carell, che è salito a bordo. "Gli impegni di tutti gli attori del film formavano una specie di puzzle, quindi non potevamo aspettare", ha detto Anderson. "Siamo stati estremamente fortunati che Steve Carell abbia detto di sì e sia stato perfetto per la parte".

Dopo essere guarito, poiché Murray non poteva stare lontano da un set di Wes Anderson, l'attore si è recato in Spagna nonostante la sua parte originale fosse già stata girata. Mentre era lì, Anderson ha ideato per lui due nuovi personaggi: Jock Larkings, "il capo della Larkings Corporation, una società fittizia di armamenti e aeronautica presente nel film", e Tab Whitney, l'attore che interpreta Larkings. In modo deliziosamente meta-andersoniano, hanno girato un trailer retrò in cui Murray interpreta il suo personaggio, che è stato confezionato per il film per promuovere la produzione.

"Abbiamo realizzato questa cosa molto particolare, che è solo una creazione spontanea prima che il set venisse distrutto. È stata l'ultima cosa che abbiamo fatto. Poi abbiamo messo tutte le nostre cose nel golf cart e siamo partiti verso il tramonto", ha raccontato Anderson. "È un piccolo segmento strano, ma dice qualcosa di quello che provo per il film".

Asteroid City uscirà nelle sale italiane il 14 settembre 2023.