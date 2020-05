Assassin's Creed: Valhalla, il trailer italiano del nuovo videogioco

Il videogioco Assassin's Creed: Valhalla arriverà a fine 2020 e il trailer italiano regala delle spettacolari sequenze in anteprima.

Assassin's Creed Valhalla, il nuovo videogame di Ubisoft, ha ora uno spettacolare trailer che mostra delle spettacolari sequenze di battaglia create per il progetto che sarà in vendita a fine 2020.

Il video mostra infatti uno scontro violento e mortale che riserva non poche sorprese.

Il nuovo tassello del franchise è stato svelato oggi da Ubisoft con il trailer in versione cinematografica, svelando così i nuovi Assassini, con l'ormai iconico logo disegnato su un'ascia e varie armi.

Nel filmato si assiste al loro arrivo a bordo delle navi e alla prima sanguinosa battaglia in cui ha un ruolo anche l'ordine dei templari e l'apparizione di Odino.

Assassin's Creed Valhalla espande qiuindi il franchise che si era interrotto con Odyssey, con cui i giocatori hanno potuto cimentarsi in epici scontri ambientati a Sparta e Atene.

Il videogame sarà disponibile per PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC. Ashraf Ismail, responsabile di Valhalla, ha sottolineato che l'ambientazione sarà particolarmente importante e gli utenti potranno costruire molti edifici, ognuno con un proprio scopo. Il videogame permetterà di usare più armi e di scontrarsi con molti nemici, personalizzando molto il proprio gioco, l'aspetto del proprio avatar e molti altri dettagli, situazione che porterà a importanti cambiamenti nello sviluppo del gioco.

Nel nuovo gioco si vivranno avventure in Norvegia, Inghilterra, Wessex, Northumbria, East Anglia e Mercia e i vichinghi dovranno scontrarsi con Re Aelfred di Wessex.

La mitologia norrena, secondo Ismail, sarà particolarmente importante nel racconto della storia di Eivor e nel mostrare la sua prospettiva, come accade nel momento in cui nota qualcosa che considera un segnale divino.