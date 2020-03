Assassinio sull'Orient Express e la vera storia dell'omicidio di Maria Farcasanu

Questa sera su Rai 1 va in onda Assassinio sull'Orient Express, diretta e interpretata da Kenneth Branagh, nel ruolo di Hercule Poirot. La trama narra il misterioso omicidio di un passeggero del treno di lusso Orient Express, partito da Istanbul, ma non tutti sanno che l'Orient Express fu scenario di una vera storia, quella dell'omicidio di Maria Farcasanu.

Una foto di Maria Farcasanu

Nonostante la vicenda narrata da Agatha Christie sia fittizia, nella storia dell'Orient Express esiste davvero un caso di omicidio, circa un anno dopo la pubblicazione del romanzo della scrittrice, nel 1935. In quell'anno venne assassinata la stilista rumena Maria Farcasanu. Il suo corpo venne ritrovato sui binari vicino a Admont, nell'Austria centrale, proprio sul tragitto dell'Orient Express. Il mistero della sua morte affascinò tutta Europa per più di un anno, sin quando la polizia viennese stabilì che la donna scomparve a causa della caduta dal treno.

In seguito al ritrovamento della sua borsetta con i documenti d'identità qualche chilometro più avanti, insieme alle sue scarpe e ad una sciarpa, la causa della morte fu cambiata: da suicidio a omicidio. Maria Farcasanu aveva con sé 850 dollari e suo marito sostenne che la donna indossava una stola di pelliccia di volpe argentata, che non fu rinvenuta sulla scena del crimine.

Il direttore dell'Orient Express, Johann Drexler, disse alla polizia che all'incirca a mezzanotte vide un uomo di circa 25 anni, robusto, con i capelli castani, che fumava in corridoio. Il giovane possedeva un biglietto per un viaggio da Hegyeshalom, al confine tra Austria e Ungheria, e Buchs, al confine con la Svizzera. Tre giorni dopo alcuni oggetti personali di Maria Farcasanu vennero rinvenuti in una check room di Basilea. Per la prima volta la polizia sospettò il truffatore rumeno Trajan Theodorescu. L'uomo tuttavia aveva un alibi.

La svolta si materializzò una domenica mattina a Zurigo, quando il detective svizzero Karl Nievergelt, stava ammirando un capo di pelliccia indossato dalla proprietaria di una pensione, Johanna Wunderlich. La donna disse che si trattava del regalo di un ragazzo di 23 anni ungherese, Karl Strasser. Il ragazzo confessò di aver aspettato che la donna si sedesse al suo posto per raggiungere la borsa posizionata sul portapacchi. Nella collutazione la donna è caduta dal treno in corsa. Incarcerato a Loeben - in Austria - nel 1937, e inizialmente condannato a morte, la pena di Strasser venne commutata in ergastolo.

