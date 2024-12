Assassinio sull'Orient Express: ecco perché Kenneth Branagh ha cambiato il finale

Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie è uno dei titoli imprescindibili del genere whodunit (giallo deduttivo) e ha appassionato milioni di lettori dal 1934, anno della sua pubblicazione, in poi.

Nel 2017, Kenneth Branagh ha diretto una nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Christie, cambiando in maniera sostanziale il finale, che differisce da quello del libro in modo specifico. Assassinio sull'Orient Express andrà in onda questa sera, sabato 21 dicembre, alle ore 21.25 su Rete 4.

Il finale cambiato

Nel libro di Agatha Christie, dopo che Poirot risolve il macabro mistero, lascia il treno senza troppa enfasi. Un finale che ha divertito Branagh, il quale ha voluto rendere il tutto maggiormente realistico, dal suo punto di vista.

Il Poirot di Christie è un uomo decisamente riflessivo e pensoso mentre quello di Branagh è decisamente più dinamico. Ecco perché nel film, dopo che Poirot ha scoperto che ogni singolo sospettato è coinvolto nell'omicidio, fornisce loro un ultimatum. L'unico modo in cui potranno farla franca è ucciderlo. Tuttavia, si tratta di una messinscena con una pistola scarica.

Kenneth Branagh spiega la sua scelta

"Volevo che fosse complicato per Poirot" ha spiegato Branagh, che ha sentito il bisogno di inserire un dilemma morale per il detective "Abbiamo bisogno di qualcuno più moralmente assoluto di noi: Poirot. C'è il giusto e c'è lo sbagliato ma in mezzo non c'è nulla. Deve affrontare questo problema: l'omicidio può essere giustizia?".

Nel cast del remake di Kenneth Branagh, oltre al regista che interpreta Hercule Poirot, recitano anche Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Olivia Colman, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley.