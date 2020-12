Assassini nati - Natural Born Killers: Quentin Tarantino odiava il film, poi ha cambiato idea

Quentin Tarantino, autore della sceneggiatura di Assassini nati - Natural Born Killers, ha affermato di aver odiato la versione finale del film di Oliver Stone fino al giorno in cui ha incontrato Johnny Cash in un ascensore. Cash ha detto a Tarantino che lui che sua moglie June, suoi fan sfegatati, erano particolarmente entusiasti di questa pellicola.

Assassini Nati: Woody Harrelson e Juliette Lewis nel film

Tarantino ha anche affermato che il fatto che i produttori gli abbiano permesso di pubblicare la sua sceneggiatura originale lo ha aiutato a superare il suo odio nei confronti del film, poiché la sua preoccupazione, principalmente, nasceva dal fatto che gli spettatori lo avrebbero accomunato a del materiale che non assomigliava affatto ai suoi altri progetti.

Durante un'intervista radiofonica il regista ha dichiarato: "Non mi è mai piaciuto anche se io e Oliver avevamo fatto pace. Sono entrato in un ascensore. L'ascensore si apre. Johnny Cash entra nell'ascensore. Dico, 'Oh mio Dio, Johnny Cash'. E lui risponde: 'Oh, ehi, tu sei Quentin Tarantino, vero?' Io dico: 'Uh, sì, sono io'. 'Beh, io e mia moglie amiamo molto i tuoi film.' 'Oh wow, è davvero fantastico. Beh, sono un tuo fan da sempre.' 'Ci piace molto quel Natural Born Killers.'"

Tarantino per un periodo ha perfino pensato di dirigere un remake, durante la stessa intervista ha aggiunto: "Sai cosa? Sarebbe davvero divertente. In realtà ci ho pensato circa tre anni fa. E sai una cosa, potrei davvero farlo uno di questi giorni. Ma sto andando avanti. Dovrei davvero rimanere senza idee per un po' per pensare di fare un remake di Assassini nati."