Da protagonista di sitcom e commedie hollywoodiane a possibile nuovo miliardario della Silicon Valley: Ashton Kutcher potrebbe essere sempre più vicino a entrare nel club dei super ricchi grazie a un investimento nell'intelligenza artificiale che si è rivelato straordinariamente redditizio. La sua società di venture capital, Sound Ventures, figura infatti tra i primi finanziatori di Anthropic, l'azienda che ha debuttato in Borsa questa settimana con una valutazione superiore a 1.500 miliardi di dollari.

L'investimento da 435 milioni di dollari in Anthropic

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la partecipazione di Sound Ventures nella società vale oggi circa 7 miliardi di dollari. Una cifra impressionante, anche se non corrisponde automaticamente al patrimonio personale di Kutcher: la società ha diversi partner e gestisce anche capitali di investitori esterni, perciò non è ancora chiaro quale quota dei proventi dell'operazione spetterà direttamente ai suoi fondatori.

Ashton Kutcher in una scena

Sound Ventures è stata fondata nel 2015 da Ashton Kutcher insieme a Guy Oseary, manager musicale noto per aver lavorato con artisti del calibro di Madonna. La società ha iniziato a investire in Anthropic nel 2023, arrivando a destinare alla compagnia circa 435 milioni di dollari.

Con lo sbarco in Borsa di giovedì, l'investimento avrebbe registrato un incremento di valore superiore al 1.500%. Sound Ventures detiene attualmente una partecipazione dello 0,5% nella società, che ai valori raggiunti con l'IPO si tradurrebbe in una quota da circa 7 miliardi.

Non è quindi possibile stabilire con precisione quanto finirà nelle tasche di Kutcher, ma l'operazione potrebbe comunque portarlo a un patrimonio personale da miliardario. Prima del debutto di Anthropic, alcune stime non verificate collocavano già la sua ricchezza oltre i 500 milioni di dollari.

Da That '70s Show alla Silicon Valley: le scommesse vincenti di Kutcher

Il successo finanziario dell'attore può sembrare sorprendente se lo si associa soprattutto ai ruoli che lo hanno reso famoso, da That '70s Show alla commedia Fatti, strafatti e strafighe. Eppure, da anni Kutcher coltiva una carriera parallela nel mondo degli investimenti tecnologici, dimostrando un fiuto notevole nell'individuare aziende destinate a crescere.

Ashton Kutcher sul set

Attraverso Sound Ventures ha sostenuto realtà come Spotify, Uber, Airbnb e Bitcoin. La società ha inoltre investito in Hugging Face, piattaforma specializzata nell'intelligenza artificiale che Nvidia ha successivamente acquisito per 11,2 miliardi di dollari.

L'operazione Anthropic rappresenta dunque l'ultimo capitolo di una strategia costruita nel tempo, puntando su imprese tecnologiche prima che raggiungessero una dimensione globale.

All'inizio del 2026 Kutcher ha lasciato il ruolo operativo in Sound Ventures per avviare una propria società di investimento, pur continuando a collaborare con la precedente realtà come consulente senior. Pochi mesi fa ha inoltre lanciato Decimal Capital, un fondo dedicato al settore tecnologico fondato insieme a Morgan Beller.

Beller arriva da Andreessen Horowitz, dove ha ricoperto il ruolo di partner, e in precedenza aveva contribuito a guidare il progetto Libra, la criptovaluta annunciata da Meta e successivamente abbandonata.

Nel frattempo, Ashton Kutcher non ha accantonato la recitazione. La sua apparizione più recente è nella serie The Beauty, produzione FX firmata da Ryan Murphy, arrivata sugli schermi a gennaio.

La sua carriera, insomma, continua a muoversi su due binari molto diversi. Ma mentre Hollywood lo ha reso un volto familiare al grande pubblico, è stata soprattutto la Silicon Valley a offrirgli la possibilità di una ricchezza fuori scala. E con l'operazione Anthropic, il salto nella categoria dei miliardari potrebbe essere ormai vicino.