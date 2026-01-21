Ashton Kutcher e il gossip più assurdo su di lui e Mila Kunis: “Ovviamente non è così”

L'attore è tornato sulla bufera mediatica che lo aveva investito insieme alla moglie e collega quando in un podcast si faceva riferimento al numero di docce che i due effettuano nel quotidiano

Ashton Kutcher è tornato a parlare delle voci infamanti sulla sua igiene personale dopo che queste avevano cominciato a circolare nel 2021 dopo un podcast in cui appariva insieme alla moglie Mila Kunis.

Dopo che Kutcher e Kunis avevano suscitato scalpore ammettendo le abitudini della loro famiglia in fatto di doccia (o la loro presunta mancanza) l'attore ha chiarito la situazione in una nuova intervista alla rivista PEOPLE.

"È stata la cosa più assurda di sempre", ha spiegato l'attore, che presto rivedremo nella serie The Beauty, in uscita domani su Disney+, a proposito delle reazioni negative ai precedenti commenti della coppia.

Ashton Kutcher in un'immagine della commedia No Strings Attached

Ashton Kutcher e Mila Kunis non si lavano? Tutto frainteso

L'attore ha quindi aggiunto: "A un certo punto abbiamo fatto un commento e la gente ha reagito dicendo: 'Ma lui puzza? Ha un cattivo odore?'". Kutcher si è quindi rivolto ai suoi colleghi attori di The Beauty nel corso della presentazione alla stampa della serie, Anthony Ramos e Jeremy Pope, e ha cercato di spiegare loro la situazione.

"C'è stato un commento in un podcast, tanto tempo fa... e la gente diceva: 'Non si lavano'. Io ho risposto: 'Io mi lavo, vado in palestra, mi lavo'", ha detto Kutcher ai suoi colleghi. Ramos ha risposto ridendo: "Posso confermare che il mio amico si lava".

Nel controverso episodio del podcast del 2021, Kunis, nata in Unione Sovietica e trasferitasi negli Stati Uniti all'età di 7 anni, aveva ammesso: "Da bambina non avevo l'acqua calda, quindi non facevo spesso la doccia". In seguito, ha parlato dei figli della coppia, nati nel 2014 e nel 2016: "Quando li ho avuti non li lavavo tutti i giorni... Non ero quel tipo di genitore che faceva sempre il bagno ai neonati".

Demi Moore e Ashton Kutcher all'epoca in cui erano una coppia

Kutcher ha elogiato l'ex-moglie Demi Moore

L'ex star di That '70s Show ha elogiato il lavoro di Moore in The Substance, dopo che molti fan avevano tracciato un parallelo tra il film e l'adattamento del fumetto di Ryan Murphy The Beauty, poiché entrambi ruotano attorno a persone che fanno uso di sostanze misteriose alla ricerca della perfezione fisica.

"Innanzitutto, la performance di Demi in The Substance, che le è valsa ovviamente straordinari riconoscimenti. Sono davvero orgoglioso di lei, è stata fantastica", ha detto Kutcher.