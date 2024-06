Ashton Kutcher dichiara "L'IA potrà realizzare un film", e viene sommerso dalle critiche online

Ahston Kutcher ha parlato della possibilità di realizzare un film usando l'Intelligenza Artificiale e le sue dichiarazioni sono state duramente attaccate online da numerosi sceneggiatori e creativi che non hanno apprezzato il suo sostegno alla nuova tecnologia.

L'attore era impegnato in una conversazione con Eric Schmidt, CEO di Google, parlando degli aspetti positivi di Sora, nuovo strumento utilizzato per realizzare video.

Le dichiarazioni sull'IA

Parlando dell'uso di Sora, Ashton Kutcher ha dichiarato: "Ho una versione beta ed è piuttosto fantastica. Si può generare ogni scena che si vuole. Puoi creare 10-15 secondi di video che sembrano davvero realistici. Fa ancora degli errori. Non capisce ancora bene le leggi della fisica... Ma se si pensa alla generazione di strumenti che esistevano un anno fa rispetto a Sora, sono stati compiuti passi da gigante. Ci sono delle scene che direi possono essere utilizzate facilmente in un film o una serie tv".

L'attore ha quindi aggiunto: "Perché si dovrebbe uscire e girare una scena ambientata in una casa per uno show televisivo quando si potrebbe semplicemente crearla per 100 dollari? Uscire e girarla costerebbe migliaia di dollari. Scene d'azione in cui salto da un edificio, non devi avere una controfigura per farla, si potrebbe semplicemente realizzarla con l'Intelligenza Artificiale". Kutcher ha svelato che, per testare Sora, ha provato a creare una sequenza in cui una persona deve fuggire da una tempesta nel deserto, riuscendo a farlo senza problemi in cinque minuti e "senza assumere degli esperti in effetti speciali", sfruttando anche un nuovo processore Nvidia.

Ahston ha inoltre spiegato che si potrà facilmente realizzare un intero film: "Si avrà un'idea per un film e scriverà la sceneggiatura, poi la si inserirà in un generatore video e questo genererà il film. Invece che guardare un film ideato da qualcuno, posso semplicemente generare e guardare il mio film". Secondo l'attore, la possibilità di creare i propri contenuti obbligherà ad alzare il livello dei film per poter attirare e mantenere l'attenzione del pubblico.

Tyler Perry, recentemente, aveva parlato di Sora spiegando che ritiene necessaria la creazione di alcune regole per proteggere i creativi, tenendo conto di chi lavora nel settore.

Secret Invasion, i titoli di testa e il problema Intelligenza Artificiale: il limite tra strumento e pericolo

Le critiche rivolte ad Ashton Kutcher

Caitie Delaney, nel team di autori di Rick and Morty, ha attaccato le parole di Kutcher sottolineando che non ha tenuto conto di chi lavora nella produzione e sostiene la "cannibalizzazione del settore", ironizzando sul fatto che aver interpretato Steve Jobs lo ha portato a considerarsi un genio della tecnologia. Delaney ha ribadito che eliminare il lavoro delle persone fa perdere totalmente l'umanità ai progetti, rendendoli dei gusci vuoti che hanno "lo stesso merito artistico di una saponetta". Ash Laser ha invece dichiarato che considera le parole di Kutcher "ignoranti, miopi, egocentriche e che non pensano a lungo termine".

J. Filiatraut ha chiesto cosa accadrà quando Kutcher andrà su un set e dovrà fare i conti con le persone della troupe che potrebbero perdere i loro lavori e ritrovarsi in difficoltà economiche. Lo sceneggiatore e comico Sean O'Connor ha ironizzato dichiarando che si potrebbe realizzare un film di Ashton Kutcher usando Sora, ma non si potrebbe realizzare un buon film.