Ashton Kutcher come patrigno? La figlia di Bruce Willis condivide una rara riflessione

Tallulah Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, ha recentemente fatto una rara dichiarazione riguardo la sua esperienza familiare durante gli anni in cui Ashton Kutcher è stato il compagno di sua madre.

Il commento, del tutto inaspettato, è emerso in risposta a un post pubblicato su Instagram, dove Tallulah ha scelto di intervenire spontaneamente su un tema legato alla genitorialità adottiva. Le sue parole hanno immediatamente catturato l'attenzione degli utenti, riaccendendo i riflettori sulla passata relazione tra Kutcher e Moore.

L'attore e Demi Moore sono stati sposati dal 2005 al 2013, periodo durante il quale Kutcher ha assunto un ruolo da patrigno per le tre figlie dell'attrice: Rumer, Scout e Tallulah. Quest'ultima aveva solo 11 anni all'epoca del matrimonio.

Tallulah Willis rompe il silenzio sul passato familiare con Ashton Kutcher

Tallulah, oggi 31enne, ha lasciato un commento sotto un post di Gwyneth Paltrow, che aveva affrontato il tema della genitorialità mista e del ruolo di patrigno durante un episodio del podcast The Goop Podcast, dove aveva parlato della propria esperienza con il marito Brad Falchuk.

Nel commento, Tallulah ha scritto: "Ho molto da dire su questo tema. In particolare su come si supera il rapporto con un ex patrigno". Alla domanda di un utente che le ha chiesto se si riferisse ad Ashton Kutcher, ha risposto con tono ironico ma riflessivo: "Probabilmente questo era un messaggio che dovevo tenere privato, lol. Ma è una conversazione importante, davvero. E non serve puntare il dito per trovare una soluzione: c'è spazio per tutti".

Ashton Kutcher: "Continuerò ad amare quelle ragazze per sempre"

Lo stesso Ashton Kutcher, durante un'intervista del 2020 al podcast WTF with Marc Maron, aveva parlato del legame con le figlie di Demi Moore, affermando: "Cerco con intenzione di restare presente nella loro vita. Le amo e continuerò ad amarle, sempre". L'attore ha sottolineato il profondo rispetto che prova per loro, nonostante la fine del matrimonio con la loro madre.

Demi Moore e Ashton Kutcher a Berlino per la presentazione del film Happy Tears

Anche Demi Moore ha affrontato il tema nella sua autobiografia Inside Out, pubblicata nel 2019, dove ha ripercorso gli alti e bassi della relazione con Kutcher. L'attrice ha raccontato che la loro storia le era sembrata "una seconda possibilità" e ha condiviso alcune difficoltà vissute nella coppia.