Ascolti TV di martedì 12 settembre: Italia-Ucraina contro Brooklyn, ecco chi ha vinto

Ascolti TV di martedì 12 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la partita di calcio Italia-Ucraina su Rai 1 e il film Brooklyn su Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Vola la nazionale di cacio, bene È sempre Cartabianca

Su Rai 1 Italia-Ucraina, gara di qualificazione agli Europei 2024, ha interessato 7.688.000 spettatori, con uno share del 38,07%. Canale 5 con Brooklyn ha intrattenuto 1.457.000 spettatori, con uno share dell'8,02%.

Rai 2 ha mandato in onda Il respiro della libertà, il film ha raccolto davanti allo schermo 598.000 spettatori, pari al 5,2% di share. The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo in onda su Italia 1 è stata vista da 1.245.000 spettatori, lo share è del 7,4%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Filorosso trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 331.000 spettatori, raggiungendo uno share del 2,22%. Su Rete 4, È sempre Cartabianca ha interessato 939.000 spettatori con il 7,03% di share.

La7 con The Women ha catturato l'attenzione di 421.000 spettatori con uno share del 2,27%. Pechino Express - La via delle Indie su Tv8 è stato visto da 359.000 spettatori, lo share è del 3,2%. Se Dio Vuole, in onda su Nove, ha registrato 267.000 spettatori con l'1,5% di share.