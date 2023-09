Brooklyn stasera su Canale 5, trama, cast e storia vera del film diretto da John Crowley

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda Brooklyn, un film diretto da John Crowley: trama, recensione e cast

Stasera su Canale 5, in prima serata, arriva Brooklyn, un film del 2015 diretto da John Crowley, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colm Tóibín, ma Brooklyn non si basa su una storia vera. La pellicola è stata scritta da Nick Hornby. Michael Brook ha firmato la colonna sonora originale. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Brooklyn: Trama

Enniscorthy, sud est dell'Irlanda, primi anni '50. Non è facile trovare lavoro in zona, soprattutto per le ragazze. La giovane Eilis Lacey, prigioniera del confronto quotidiano con la madre e la sorella Rose, non vede davanti a sé alcuna prospettiva finché l'imprevedibile visita di un prete emigrato, padre Flood, le fa scorgere l'opportunità di una vita diversa al di là dell'oceano, a New York. A Brooklyn l'incontro con Tony finalmente cambierà la sua vita. Proprio quando le cose sembrano andare per il meglio, però, arrivano notizie dall'Irlanda che spingono Ellis a tornare a casa.

Curiosità

Brooklyn è uscito nelle sale italiane il 17 Marzo 2016 distribuito da 20th Century Fox. Il film era stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival, il 26 gennaio 2015, e il 24 novembre 2015 al Torino Film Festival

La pellicola ha ricevuto tre candidature agli Oscar: Candidatura per il Miglior film Candidatura per la Miglior attrice protagonista a Saoirse Ronan e Candidatura per la Migliore sceneggiatura non originale a Nick Hornby.

Brooklyn è ambientato tra l'Irlanda e il quartiere di Brooklyn a New York, ma le riprese sono state effettuate anche in Canada e in altri luoghi degli Stati Uniti. Alcune scene sono state girate nella città natale di Saoirse Ronan, Howth, nella contea di Dublino.

Storia Vera?

Il film è ispirato alle storie di migrazione irlandese verso gli Stati Uniti tra il XIX e il XX secolo, ma non si basa su una storia vera. Il personaggio di Eilis è frutto di un insieme di testimonianze e vicende reali raccolte dall'autore del romanzo del 2009 di Colm Tóibín, scrittore e critico letterario irlandese.

Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Brooklyn

Interpreti e personaggi