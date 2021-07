Brooklyn: la trama del film con Saoirse Ronan in onda stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 si vola negli anni '50 con Brooklyn, dramma sentimentale diretto da John Crowley nel 2015 con protagonista Saoirse Ronan, che grazie a questo film in costume ha ottenuto la sua seconda candidatura agli Oscar come Migliore attrice.

Brooklyn: Saoirse Ronan in un'immagine del film

La trama di Brooklyn ci porta in realtà prima a Enniscorthy, sud est dell'Irlanda, nel 1952. Non è facile trovare lavoro in zona, soprattutto per le ragazze. La giovane Eilis Lacey (Saoirse Ronan), prigioniera del confronto quotidiano con la madre e la sorella Rose, non vede davanti a sé alcuna prospettiva finché l'imprevedibile visita di un prete emigrato, padre Flood (Jim Broadbent), le fa scorgere l'opportunità di una vita diversa al di là dell'oceano, a New York. A Brooklyn l'incontro con Tony Fiorello (Emory Cohen) finalmente cambierà la sua vita. Proprio quando le cose sembrano andare per il meglio, però, arrivano notizie dall'Irlanda che spingono Ellis a tornare a casa...

Presentato in diversi festival prima dell'arrivo in sala (tra cui il Torino Film Festival, nelle ultime settimane del 2015), Brooklyn ha ottenuto ben tre candidature agli Oscar nel 2016, tra cui quella, ambitissima, come Miglior Film (premio vinto in quell'edizione da Il caso Spotlight).