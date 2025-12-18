Un professore 3, stasera su Rai 1 l’ultima puntata: Manuel e Simone di nuovo vicini? Intanto c’è la maturità

Ultima puntata per la serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann. È il giorno della Maturità per gli alunni della 5a B e tra crisi di studio e sentimentali qualcuno potrebbe ritrovarsi proprio quando tutto sembra finito.

L'esame di maturità incombe, ma non è l'unica prova che attende i ragazzi del Liceo Leopardi di Roma. Nell'ultima puntata di Un professore 3, in onda questa sera su Rai 1, le tensioni accumulate durante l'anno arrivano al punto di rottura e i rapporti più fragili vengono messi alla prova.

C'è chi è costretto a dire la verità (finalmente), chi deve affrontare un passato mai davvero risolto e chi, nel momento più difficile, potrebbe scoprire di non essere così solo come crede. Anche tra Manuel e Simone, dopo mesi di distanza, qualcosa sembra tornare in superficie. Ma le risposte, come sempre, arriveranno solo alla fine di questa terza stagione di Un professore.

Un professore 3, le anticipazioni del primo episodio dell'ultima puntata

Un professore 3

Il primo episodio della serata, Buddha, riparte da Dante Balestra (Alessandro Gassmann). Se nella penultima puntata l'avevamo visto deciso a volersi prendere un periodo di aspettativa, ora si trova davanti a una scelta che non può più rimandare. Dopo un periodo di smarrimento e distanza dalla scuola, il professore viene raggiunto proprio dai suoi studenti, decisi a non lasciarlo andare via in modo così facile. A un passo dall'esame di maturità poi. Questo gesto lo costringe ancora una volta a interrogarsi sul suo ruolo e sul legame profondo costruito con la classe del Leopardi.

In questo clima già tesissimo arriva anche una rivelazione che lascia Dante senza parole. Ma se pensavate che Anita (Claudia Pandolfi) avrebbe avuto il coraggio di confessare lei stessa di essere incinta....beh sbagliavate. A farsi carico dell'incombenza è Manuel (Damiano Gavino) che decide di dire verità mettendo il prof. di Filosofia di fronte al fatto compiuto.

Intanto Greta prova a rimettere insieme i pezzi e lega il suo ritorno a scuola a un patto proprio con il professore, ma soprattutto affrontando finalmente il rapporto con il padre. Per Anita e Dante, invece, si apre finalmente la possibilità di un dialogo (e forse qualcosa di più).

Cosa succede nel secondo episodio della puntata

Una scena della serie

Il secondo episodio, intitolato L'esame, compie un salto in avanti di qualche mese e conduce i ragazzi verso il traguardo più temuto: l'esame di maturità. Le settimane che precedono la prova finale sono attraversate da ansie, sogni e scelte che sembrano tutte spade di Damocle pendenti sulla testa dei protagonisti. C'è chi guarda all'università, chi teme di non farcela e chi si aggrappa ai legami costruiti durante l'anno.

Il progetto teatrale di fine anno rischia di andare in fumo proprio sul più bello, mentre sul fronte sentimentale qualcuno prova a rimettere ordine e qualcun altro, invece, si complica la vita da solo. Alla vigilia degli esami, Simone (Nicolas Maupas) vive un momento davvero difficile, una crisi che spaventa chi gli sta vicino e che mette tutto sottosopra per il ragazzo, come sempre molto sensibile verso tutto ciò che lo circonda. E per Manuel è uno di quei passaggi in cui non puoi più fare finta di niente: deve dimostrare, prima di tutto a se stesso, quanto è diventato grande.

Tra Simone e Thomas il rapporto si incrina, alcune cose si complicano, mentre tra Greta e Manuel sembra esserci una certa affinità e Simone non sembra prendere benissimo questa nuova amicizia. A stargli accanto, però, è proprio Manuel che lo raggiunge a Ostia nel momento di maggior sconforto del ragazzo. Tra i due sembra (ri)nascere qualcosa, o forse è solo il momento perfetto per chiudere un cerchio. Ma noi siamo davvero pronti a lasciare andare i Simuel?

Infine arriva il giorno della maturità. La commissione ha un presidente che non regala sorrisi la tensione si taglia con il coltello. Finita l'ultima prova, però, c'è il lato più amaro e più bello: i saluti, le scelte, le strade che si dividono. E il senso di uscire da scuola con un po' più di coraggio e qualche illusione in meno.

Dove vedere l'ultima puntata di Un professore 3

La sesta e ultima puntata di Un professore 3 va in onda stasera, giovedì 18 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1. Tutti gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.