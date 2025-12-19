Anita Mazzotta vince il Grande Fratello: Jonas Pepe terzo, il gioco della coppia nel reality funziona ancora

Si sono finalmente spente le luci di una delle edizioni più scialbe della storia ormai venticinquennale del Grande Fratello. A vincere il reality show è stata Anita Mazzotta: come ampiamente pronosticato, è riuscita a catalizzare l'attenzione del pubblico grazie alla sua storia con Jonas Pepe, perché, a dirla tutta, il suo percorso nella Casa è stato del tutto impalpabile, così come quello della stragrande maggioranza dei suoi coinquilini.

Il primo televoto e le sorprese ai due concorrenti

La finale si è aperta con l'esito del primo televoto, aperto lo scorso lunedì, tra Omer Elomari e Jonas Pepe. Quest'ultimo, l'altra metà dei Jonita, ha vinto grazie al 53,87% dei voti, contro il 46,13% del suo rivale. Poco prima dell'esito, i due avevano ricevuto le sorprese di rito: Omer ha incontrato la madre, che per la prima volta ha preso l'aereo per poterlo riabbracciare dopo un anno e mezzo; Jonas, invece, ha riabbracciato il padre, che si è prodigato nei complimenti a Simona Ventura.

Iniziano i televoti flash che portano alla finale

Il secondo televoto flash ha visto contrapposte Giulia Soponariu e Grazia Kendi: a trionfare è stata la prima, con il 57,43% dei voti. Sul podio c'erano quindi la Soponariu e i due Jonita, Jonas e Anita, che si sono giocati l'accesso alla finale. In attesa del risultato, abbiamo finalmente rivisto i tre opinionisti silenti, Floriana, Ascanio e Cristina, tornati nel confessionale della Casa a distanza di anni dalla loro prima esperienza.

Giulia , Jonas e Anita nello studio durante la finale

Subito dopo è stato letto l'esito del nuovo televoto: a lasciare la Casa è stato Jonas Pepe, con il 28,81% dei voti. I fan della coppia hanno quindi deciso di mandare in finale Anita, sacrificando Jonas che, nel bene e nel male, è stato tra coloro che si sono spesi di più all'interno del programma.

Chi ha vinto il Grande Fratello? L'esito dell'ultimo televoto

Giunti all'ultimo atto, il televoto flash tutto al femminile ha visto sfidarsi Anita e Giulia. A vincere è stata la Mazzotta con il 50,46% dei voti, contro il 49,54% della rivale. La piercer romana si porta a casa un montepremi di 110.000 euro che, al netto di IVA e tasse, si riduce a circa 66.000 euro, una cifra che resta comunque significativa.