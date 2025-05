Affari Tuoi Speciale: il pentimento di Benedetta dall'Umbria, che accetta 70.000 euro ma poi scopre che...

Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, ha giocato Benedetta dall'Umbria. La concorrente ha raccontato di aver avuto una propria attività per dieci anni, ma poi ha chiuso e ora fa la cassiera. Ad accompagnarla c'è la figlia Margherita.

In studio entrano gli ospiti, tra cui Federica Nargi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Carmen Di Pietro. La partita inizia con la chiamata del Dottore che scende a tre tiri. La concorrente trova zero euro e in studio entra a sorpresa Serena Brancale.

Con il tiro successivo mamma e figlia eliminano 100.000 euro e con quello dopo vanno via 500 euro. Il Dottore offre il cambio ma Benedetta dice di no. Si prosegue poi con il numero 14 che contiene 100 euro, poi con il 19 dove purtroppo ci sono 75.000 euro.

Come prosegue la partita di Benedetta dall'Umbria ad Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Successivamente vengono eliminati anche 50.000 euro e il Dottore offre solo 30.000 euro, infatti Benedetta decide di tritare l'assegno e di proseguire con la partita. Vanno via poi 200 euro, Gennarino e il Sacrantino.

Arriva la chiamata del Dottore che propone un cambio, ma la concorrente rifiuta. La figlia chiama il 13 della Sicilia e trova 30.000 euro. Poi se ne vanno anche 5.000 euro e il Dottore propone un tiro offrendo 30.000 euro. Offerta rifiutata ancora una volta.

Il Dottore offre nuovamente il cambio, ma Benedetta rifiuta e sul tabellone sono rimasti tre pacchi blu e sei rossi. La concorrente chiama il numero 11 della Toscana ma purtroppo trova 300.000 euro. A questo punto il Dottore offre 15.000 euro ma Benedetta dice no. Poi vanno via 50 euro e il Dottore offre ancora il campo alla concorrente che questa volta decide di accettare lasciando così il pacco numero 15 per prendere il pacco numero 8.

Il finale della partita di Benedetta dall'Umbria

Il Dottore offre 25.000 euro, prontamente rifiutati da Benedetta. Mamma e figlia chiamano il 10 della Lombardia e trovano 15.000 euro. Il Dottore propone il cambio ma Benedetta rifiuta. Chiamano il pacco 5 e trovano 20.000 euro.

Arriva l'offerta più alta della serata da parte del Dottore, ovvero 35.000 euro, ma ancora una volta Benedetta decide di rifiutare, incoraggiata anche da Carmen Di Pietro. Nel pacco della Liguria ci sono 10.000 euro e la partita prende una piega decisiva.

Infatti, il Dottore offre 70.000 euro e Benedetta decide di accettare, anche se la figlia è convinta che ci siano i 200.000 euro. Alla fine aveva ragione la figlia: nel loro pacco c'erano davvero 200.000 euro.